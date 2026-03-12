Operasi Ketupat Jaya 2026, Polres Metro Bekasi Perkuat Sinergi Optimalkan Pengamanan Idul Fitri 1147 H

Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni bersama Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Rangka Operasi Ketupat Jaya 2026 di Cikarang, Selasa (10/3).(Dok Pemkab Bekasi)

KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi memperkuat sinergi lintas instansi dalam rangka memastikan kesiapan guna mengoptimalkan tugas pengamanan wilayah pada periode Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Saya mengapresiasi kehadiran dan dukungan seluruh stakeholder dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Sumarni saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung Promoter Mapolres Metro Bekasi, seperti dikutip Kamis (12/3).

Kapolres menjelaskan, tugas pengamanan Idul Fitri 1447 H dilaksanakan melalui operasi gabungan dengan sandi Ketupat Jaya secara serentak selama 13 hari mulai 13 Maret hingga 25 Maret 3026 dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif serta penegakan hukum.

"Tujuan utama operasi ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat merayakan Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.

Libatkan 1.238 personel

Operasi Ketupat Jaya 2026 di wilayah hukum Polres Metro Bekasi melibatkan sebanyak 1.238 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait.

Sejumlah pos didirikan guna mendukung operasi terdiri atas satu pos terpadu di Museum Gedung Juang Tambun Selatan, empat pos pengamanan di titik strategis seperti Traffic Light Legenda, Pasar Induk Cibitung, Simpang SGC serta perbatasan Kedungwaringin-Kabupaten Karawang.

Selanjutnya, lima pos pelayanan yang berada di Area Rehat KM 19A/B dan Area Rehat KM 39 pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Terminal Kalijaya Cikarang, dan Stasiun Cikarang.

Patroli bersama

Kapolres menegaskan, pengamanan Idul Fitri harus mampu menghadapi situasi dinamis dengan fokus pelayanan kepada masyarakat meliputi patroli bersama pada jam rawan, layanan pelaporan rumah ditinggal mudik, fasilitas penitipan kendaraan serta pengamanan jalur mudik, tempat wisata dan pusat keramaian.

"Seluruh saran dan masukan dari segenap stakeholder kami butuhkan guna menyempurnakan kesiapan Operasi Ketupat Jaya 2026," ujarnya.

Sumarni berharap melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, terbangun sinergitas yang semakin kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama momentum mudik dan perayaan Idul Fitri di wilayah hukum Kabupaten Bekasi. (H-2)