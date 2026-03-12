Sumbar Bersiap Gelar Operasi Ketupat 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KAPOLDA Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Gatot Tri Suryanta memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat "Ketupat 2026" di Lapangan Imam Bonjol, Padang, pada Kamis (12/3). Apel ini menandai dimulainya pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H dengan mengusung tema "Mudik Aman, Keluarga Bahagia".

Dalam amanat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dibacakannya, diprediksi potensi pergerakan masyarakat secara nasional tahun ini mencapai 146,4 juta orang. Guna memastikan keamanan, sebanyak 161.243 personel gabungan dikerahkan selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026.

Irjen Gatot Tri Suryanta menekankan bahwa keberhasilan operasi ini bergantung pada kerja sama tim yang solid.

"Saya menekankan kembali bahwa keberhasilan Operasi Ketupat merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergitas dalam setiap pelaksanaan tugas bersama," ujarnya.

Dia juga menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh personel di lapangan.

"Selamat bertugas, jadikan setiap penugasan sebagai kehormatan, setiap tantangan sebagai panggilan tugas, serta setiap pelayanan bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai ladang ibadah untuk mendapatkan rida Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Di seluruh Indonesia, Operasi Ketupat 2026 akan mengamankan 185.607 objek, termasuk masjid, terminal, pelabuhan, hingga bandara. Polri juga menyiagakan 2.746 pos pengamanan dan pelayanan sebagai pusat informasi bagi pemudik.

Puncak arus mudik diprediksi terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026. Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan jatuh pada 24–25 Maret serta 28–29 Maret 2026.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memanfaatkan layanan kepolisian di nomor 110 jika membutuhkan bantuan darurat selama perjalanan mudik.

Pemerintah Kota (Pemko) Padang hadir langsung dalam memberikan dukungan nyata dalam apel tersebut. Perwakilan Pemko Padang yang hadir antara lain Kasatpol PP Chandra Eka Putra, Kepala BPBD Hendri Zulviton, dan Kepala Kesbangpol Syahendri Barkah.

Kasatpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, menegaskan kesiapan jajaran pemerintah daerah untuk berkolaborasi penuh dengan pihak kepolisian.

"Pemko Padang siap mendukung dan saling berkolaborasi dengan pihak kepolisian demi suksesnya operasi Ketupat 2026," katanya. (H-2)