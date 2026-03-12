Dukung Mudik Lebaran 2026, Operasi Ketupat Lancang Kuning di Riau Resmi Dimulai

Ilustrasi(Dok Istimewa)

OPERASI Ketupat Lancang Kuning 2026 mulai dilaksanakan Jumat (13/3) hingga 25 Maret 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/3).

Operasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya pengamanan menjelang dan selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Pelaksanaan operasi melibatkan berbagai unsur pengamanan yang terdiri dari Polri, TNI, serta instansi terkait lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran di wilayah Provinsi Riau. Operasi Ketupat merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Raya Idulfitri. Fokus pengamanan meliputi jalur transportasi, pusat keramaian, tempat ibadah, serta objek vital lainnya.

Selain pengamanan arus lalu lintas, petugas juga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.

Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Ia menegaskan bahwa kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengamanan Idulfitri.

“Melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 ini kami berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Dengan demikian situasi keamanan dan ketertiban selama perayaan Idulfitri dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Pemerintah Provinsi Riau siap bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan operasi ini agar masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dan merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” pungkasnya. (H-2)