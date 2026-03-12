Polres Klaten Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2026, Libatkan 690 Personel Gabungan

Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026 di Polres Klaten.(MI/DJOKO SARDJONO)

POLRES Klaten menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026. Kegiatan apel pasukan ini sebagai kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Apel gelar pasukan di lapangan parkir Polres Klaten, Kamis (12/3), dipimpin Bupati Hamenang Wajar Ismoyo bersama Kapolres AKB Moh Faruk Rozi dan Dandim 0723/Klaten Letkol Inf Slamet Hardianto.

Operasi Ketupat Candi 2026 melibatkan 690 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, PLN, tenaga kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan dan relawan.

Kapolri dalam amanatnya yang dibacakan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan, bahwa apel gelar pasukan operasi merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel yang akan diterjunkan.

Selain kesiapan personel, apel gelar pasukan operasi ini juga pengecekan sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen sinergi lintas sektor dalam pelayanan masyarakat selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 H.

"Apel gelar pasukan ini dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar,” katanya.

Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan secara nasional selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret, dengan melibatkan lebih dari 161 ribu personel gabungan dari berbagai instansi.

Adapun tujuan digelar operasi adalah untuk memastikan keamanan arus mudik dan arus balik, serta menjaga stabilitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamenang juga menjelaskan, bahwa pengamanan Idul Fitri 1447 H di Klaten melibatkan ratusan personel gabungan. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik pengamanan dan pos pelayanan masyarakat.

"Operasi ini melibatkan berbagai instansi terkait total sekitar 690 personel. Mulai malam ini mereka akan disebar di tujuh pos pengamanan dan dua pos wisata yang ada di Klaten,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres AKB Moh Faruk Rozi menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, khususnya TNI dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026 di Kabupaten Klaten.

"Kami berterima kasih kepada TNI dan pemerintah daerah yang telah bersinergi dalam mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026, yang akan berlangsung mulai tanggal 13 sampai 25 Maret mendatang,” ucapnya.

Kapolres menjelaskan, bahwa pengamanan Lebaran di Klaten difokuskan pada tujuh pos pengamanan, serta dua pos wisata yang akan menjadi pusat pelayanan masyarakat selama masa libur Lebaran.

Selain itu, kepolisian juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti layanan derek gratis, BBM mobile, hingga fasilitas istirahat bagi pemudik Lebaran.

“Dengan dukungan penuh dari berbagai unsur pemerintah, TNI, dan instansi terkait, Polres Klaten memastikan seluruh rangkaian pengamanan Idul Fitri 1447 H dapat berjalan optimal,” ujar Kapolres Klaten. (H-2)