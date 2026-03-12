Polresta dan 27 Polsek di Banyumas Disiapkan Jadi Tempat Titip Sepeda Motor Pemudik

Ilustrasi(Dok Istimewa)

POLRESTA Banyumas, Jawa Tengah dan 27 polsek yang ada di wilayah itu disiapkan menjadi tempat penitipan kendaraan bagi warga yang akan mudik Lebaran 2026 secara gratis.

Kapolresta Banyumas Kombes Petrus Silalahi, mengatakan layanan tersebut diberikan sebagai upaya membantu warga yang meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama selama libur Lebaran. “Kantor-kantor kami, baik Polsek maupun Polres siap menerima penitipan barang dan kendaraan bermotor bagi warga yang akan meninggalkan rumah,” kata Kapolresta usai apel gelar pasukan Operasi Lilin Candi di halaman Polresta Banyumas, Kamis (12/).

Ia mengimbau masyarakat untuk berkoordinasi dengan aparat setempat sebelum berangkat mudik. Warga diminta melaporkan rencana keberangkatan kepada petugas Bhabinkamtibmas melalui pengurus RT atau RW agar rumah yang ditinggalkan dapat dipantau oleh petugas kepolisian. “Ketika meninggalkan rumah, tolong sampaikan kepada petugas kami atau Bhabinkamtibmas di desa melalui RT/RW. Nanti akan kami data, kami patroli, dan kami jaga,” ujarnya.

Selain menyediakan layanan penitipan kendaraan, kepolisian juga mengingatkan warga agar memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan. Salah satu hal yang ditekankan adalah memeriksa instalasi gas dan memastikan kompor dalam keadaan mati untuk mencegah risiko kebakaran. “Pastikan kompor tidak menyala dan regulator gas sudah dilepas. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah diketahui masyarakat, tetapi kadang terlupa,”ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan selama arus mudik dan balik Lebaran, Polresta Banyumas menyiagakan ratusan personel di berbagai titik strategis. Sebanyak 822 personel diterjunkan dalam pengamanan yang mencakup penempatan di pos pengamanan (Pospam) dan pos pelayanan (Posyan).

Personel tersebut akan disebar di sejumlah titik keramaian serta jalur yang berpotensi mengalami kepadatan arus lalu lintas, seperti kawasan Alun-alun Purwokerto, Ajibarang, dan Kemranjen. “Selain itu, pengamanan juga difokuskan di titik kedatangan penumpang seperti Stasiun Purwokerto dan Terminal Bulupitu yang diperkirakan menjadi lokasi aktivitas pemudik selama masa libur Lebaran,” tambahnya. (h-2)