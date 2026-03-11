Tol Cisumdawu Siap Melayani Arus Mudik Lebaran

Headline
PENGELOLA Tol Cisumdawu, PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), telah siap melayani arus mudik Lebaran. Pengelola tol dinilai telah mempersiapkan berbagai aspek secara matang, mulai dari standar operasional prosedur, perangkat pemantauan, hingga sistem pengawasan lalu lintas melalui CCTV.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir telah melihat langsung kesiapan CKJT menghadapi arus mudik Lebaran. CKJT dinilai sudah sangat siap dalam mengelola arus kendaraan yang akan melintas di Tol Cisumdawu.
“CKJT sudah sangat siap dengan SOP-nya, perlengkapannya, peralatannya, termasuk sistem CCTV yang memonitor seluruh pengguna jalan. Kami berkoordinasi untuk memastikan pengguna jalan yang melewati Tol Cisumdawu insya Allah lancar, aman, dan nyaman,” tambahnya.
Dia menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas pendukung bagi pemudik di rest area Tol Cisumdawu juga mulai dipersiapkan dan sebagian sudah dapat digunakan secara fungsional.
“Rest area sudah bisa berfungsi, sebagian sudah fungsional. Di sana tersedia musala, SPBU, toilet dan juga akan ada UMKM yang hadir untuk melayani kebutuhan para pemudik,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama CKJT, Agustinus menegaskan pihaknya siap menerima para pemudik yang akan pulang kampung melalui Tol Cisumdawu.
"Kami mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati karena beberapa kejadian yang sering terjadi di ruas ini adalah tabrak belakang akibat kurang waspada,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan potensi bahaya aquaplaning saat kondisi hujan. “Aquaplaning terjadi ketika kendaraan melintas di genangan air sehingga ban kehilangan daya cengkeram dan kendaraan menjadi tidak stabil. Karena itu kami mengimbau agar pengendara memperlambat kendaraan saat hujan."
Selain itu, pengguna jalan juga diminta berhati-hati terhadap marka jalan solid yang bisa menjadi licin saat basah. “Marka solid yang tidak terputus di pinggir jalan memiliki lapisan glass bead yang bisa menjadi licin saat terkena air. Kami berharap pengendara lebih berhati-hati agar tidak terjadi kendaraan selip atau melintir.”
Agustinus mengungkapkan bahwa Tol Cisumdawu menyuguhkan panorama alam Sumedang yang indah sehingga diharapkan dapat menjadi jalur mudik yang tidak hanya aman, tetapi juga menyenangkan bagi para pemudik.
“Kami berharap Tol Cisumdawu bisa menjadi lintasan mudik yang aman, lancar dan nyaman sekaligus memperkenalkan keindahan Kabupaten Sumedang kepada para pengguna jalan,” ujarnya. (H-2)
