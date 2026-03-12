Jelang Mudik 2026, Pertamina Lubricants Hadirkan Layanan Ganti Oli hingga Titik Istirahat di Jalur Pantura

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
MOBILITAS masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri diproyeksikan kembali meningkat. Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026 yang dirilis Kementerian Perhubungan, proyeksi lalu lintas keluar Jakarta diperkirakan mencapai 3,67 juta kendaraan, sementara arus masuk Jakarta diproyeksikan mencapai 3,54 juta kendaraan.
Tingginya volume kendaraan berpotensi memperpanjang waktu tempuh perjalanan pemudik. Ditambah dengan kondisi lalu lintas yang padat serta situasi stop-and-go, kendaraan akan bekerja lebih keras dari biasanya. Oleh karena itu, persiapan kendaraan sebelum mudik menjadi hal penting, seperti pemeriksaan tekanan dan kondisi ban, sistem pengereman, air radiator, aki, lampu kendaraan, wiper, dan tentunya kondisi oli.
“Keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah hal utama. Kami selalu mengingatkan masyarakat agar melakukan pengecekan kendaraan secara menyeluruh sebelum berangkat, termasuk kondisi oli. Oli berfungsi menjaga suhu mesin dan melindungi komponen dari keausan,” jelas Nugroho Setyo Utomo, VP Marketing PT Pertamina Lubricants.
“Dalam perjalanan panjang dengan kondisi macet, beban mesin meningkat. Jika oli tidak prima, performa kendaraan bisa terganggu dan membuat perjalanan menjadi kurang nyaman,” tambahnya.
Melihat kebutuhan tersebut, PT Pertamina Lubricants (PTPL) menghadirkan berbagai program Ramadan & Idulfitri (RAFI) 2026 dengan tema “Energi Berbagi, Menjaga Setiap Perjalanan.” Pertamina Lubricants hadir tidak hanya melalui produk unggulan seperti Fastron dan Enduro, tetapi juga melalui layanan yang relevan dengan kebutuhan pemudik, mulai dari layanan perawatan kendaraan hingga fasilitas istirahat yang nyaman.
“Karena setiap perjalanan pulang bukan sekadar mobilitas, melainkan perjalanan menuju kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan keluarga. Dengan semangat melayani sepenuh hati serta menjaga setiap perjalanan, Pertamina Lubricants siap menjadi bagian dari cerita mudik masyarakat Indonesia,” ujar Nugroho.
Berikut berbagai program RAFI Pertamina Lubricants yang telah disiapkan untuk menjangkau pemudik di sejumlah kota dan jalur mudik.
Promo Special Bengkel Festival Ganti Oli (FGO) Ramadan 2026
Promo Special Bengkel Festival Ganti Oli (FGO) kembali hadir dalam dua periode pelaksanaan.
Periode pertama digelar pada 6–7 Maret 2026 di 12 kota dengan total 24 jaringan bengkel mitra terpilih (Pertamina Enduro Motor Service dan Pertamina Fastron Auto Service) yang berlokasi di Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta.
Sementara di wilayah Timur, program dilaksanakan di Surabaya, Madiun, Malang, Makassar, Balikpapan, dan Lombok.
Periode kedua berlangsung pada 14–20 Maret 2026 di 18 kota dan 28 bengkel mitra terpilih yang tersebar di Medan, Padang, Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Depok, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Samarinda, Balikpapan, dan Makassar.
Pemudik dapat menikmati cashback dalam bentuk e-voucher MyPertamina atau saldo e-wallet (GoPay) untuk pembelian:
- Enduro Series – cashback Rp10.000 untuk minimal pembelian 0,8 liter
- Fastron Series – cashback Rp25.000 untuk minimal pembelian 3,5 liter
- Meditran Series – cashback Rp15.000 untuk minimal pembelian 4 liter
Pemudik juga dapat memanfaatkan program takjil gratis serta pelayanan siaga mudik berupa bengkel yang buka hingga malam hari.
Selain program bagi pemudik, Pertamina Lubricants juga menggelar kegiatan sosial “Yuk Berbagi” pada 10–11 Maret 2026 di Aceh Tamiang sebagai dukungan terhadap pemulihan pasca banjir bandang Januari 2026.
Kegiatan ini meliputi layanan ganti oli Enduro dan Fastron gratis oleh mekanik difabel binaan Pertamina EP Rantau Field di lapangan Rumah Kreatif Tamiang, serta pemberian santunan kepada anak yatim.
Program ini menjadi wujud semangat berbagi energi, tidak hanya menjaga kendaraan, tetapi juga membantu masyarakat bangkit kembali.
Untuk pemudik motor di jalur Pantura, Lesehan Enduro kembali hadir pada 13–19 Maret 2026 di:
- Masjid Al Huda, Cirebon
- Masjid Al Fairuz, Pekalongan
Di dua lokasi utama ini, pemudik dapat beristirahat dengan fasilitas:
- ruang tunggu dan area istirahat
- pijat dan refleksi
- potong rambut
- pemeriksaan kesehatan ringan
- area bermain anak
- layanan pengecekan kendaraan gratis
Pemudik juga dapat menikmati takjil hingga makan sahur gratis.
Selain kedua titik tersebut, Lesehan Enduro juga diperluas ke 7 lokasi baru, yaitu:
Bekasi–Cikampek (Simpang Jomin), Nagreg, Ciamis, Ajibarang, Nganjuk, Ngawi, dan Banyuwangi (ASDP).
Di lokasi-lokasi ini, layanan difokuskan pada layanan ganti oli.
Sementara di jalur tol utama, Selasar Fastron turut hadir pada 14–19 Maret 2026 di Serambi MyPertamina yang berlokasi di:
- Rest Area KM 57A
- Rest Area KM 379A
- Tol - Surabaya–Madiun
- Tol - Surabaya–Malang KM 66
- Pelabuhan Merak
- Pelabuhan Bakauheni
Pemudik mobil dapat memanfaatkan layanan ganti oli, ruang tunggu ber-AC, area bermain anak, takjil dan sahur gratis, fasilitas pemeriksaan kesehatan ringan, serta layanan pengecekan kendaraan gratis.
Pemudik yang memiliki akun MyPertamina dan mengganti oli pada seluruh titik Lesehan Enduro & Selasar Fastron bisa mendapatkan diskon hingga 25% untuk pembelian:
- Enduro Series minimal 0,65 liter
- Fastron Series minimal 3,5 liter
- Meditran Series minimal 4 liter
Setiap konsumen yang melakukan penggantian oli sesuai ketentuan juga berhak mendapatkan goodie bag berisi merchandise eksklusif serta produk makanan dan minuman dari berbagai sponsor.
Pertamina Lubricants turut menghadirkan SAHUR Content Challenge di media sosial.
Pemudik yang mengunggah konten pengalaman berkendara menggunakan produk Pertamina Lubricants dengan tema ngabuburit dan mudik berkesempatan memenangkan hadiah mingguan THR berupa saldo LinkAja serta 5 grand prize di akhir periode program.
Melalui rangkaian program RAFI 2026, Pertamina Lubricants ingin terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya menjaga performa kendaraan tetapi juga menghadirkan kenyamanan serta semangat berbagi sepanjang Ramadan hingga arus mudik Lebaran.
Selain menyediakan layanan penitipan kendaraan, kepolisian juga mengingatkan warga agar memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan.
Diprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 akan meningkat sebesar 26,29%, dari kondisi normal 169.868 kendaraan menjadi sekitar 214.533 kendaraan.
Pengguna jalan juga diminta berhati-hati terhadap marka jalan solid yang bisa menjadi licin saat basah.
Kapolda DIY memastikan pengawasan akan diperketat di jalur-jalur yang memiliki kondisi tertentu guna mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas.
Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 14–15 Maret serta 18–19 Maret 2026. Adapun, puncak arus balik diperkirakan pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan jalur Pantai Utara (Pantura) wilayah barat bebas lubang sebelum arus mudik Lebaran 2026.
Gerbang Tol Purwomartani, Kalasan, Sleman, difungsikan untuk arus mudik 2026. Kendaraan golongan I dari dapat menggunakan tol khusus 16–29 Maret 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret 2026.
Kondisi ini menjadi krusial karena operasional Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk akan ditutup total pada 18 Maret untuk menghormati ritual keagamaan di Bali.
Simak aturan resmi SKB 3 Menteri untuk Mudik Lebaran 2026. Jadwal One Way, Ganjil Genap, Contraflow, dan pembatasan truk di Tol Trans Jawa & Arteri.
