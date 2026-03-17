Jalur Puncak Bogor Bebas One Way hingga Lebaran

KEPOLISIAN Resor Bogor memastikan tidak akan memberlakukan sistem satu arah (one way) secara penuh di Jalur Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini diambil demi menghormati tradisi silaturahmi masyarakat lokal di momen Lebaran.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto, menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas besar-besaran baru akan dimulai pada H+1 Lebaran saat arus wisata mulai memuncak.

“Pada saat hari raya kita menghormati budaya silaturahmi masyarakat. Jadi rekayasa tidak kita lakukan dulu karena khawatir terjadi banyak komplain,” ujar Ardian di Bogor, Selasa (17/3).

Meski tidak ada one way penuh, kepolisian tetap menyiapkan langkah antisipasi berupa rekayasa lalu lintas situasional di titik-titik rawan kemacetan.

Sistem buka-tutup jalur atau rekayasa "sepenggal" akan diberlakukan di area seperti Pasir Muncang dan Pasar Cisarua jika terjadi kepadatan. Langkah ini biasanya dilakukan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa saat volume kendaraan meningkat.

Pemudik Motor Mulai Padati Jalur Puncak

Hingga Selasa sore, pergerakan pemudik jarak menengah dari Jakarta menuju Jawa Barat bagian selatan dan Jawa Tengah mulai terlihat. Dominasi pemudik didominasi oleh kendaraan roda dua dengan ciri khas ransel tambahan di bagian depan motor.

"Peningkatan sudah mulai nampak, namun untuk prediksi puncak arus mudik tetap kami perkirakan terjadi pada H-4 atau H-3 Lebaran," tambah Ardian.

Pihak kepolisian mengimbau pemudik untuk tetap waspada, terutama saat melintas pada malam hari setelah waktu berbuka puasa, mengingat kontur jalur Puncak yang menanjak dan rawan kabut.

