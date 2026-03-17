Banyak Terminal Bus belum Punya Dokumen Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pengelolaan sampah di sejumlah terminal bus yang dinilai masih jauh dari standar lingkungan. Hasil inspeksi menunjukkan banyak terminal belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan maupun sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Hanif mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah terminal untuk melihat kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Dari sepuluh terminal yang dikunjungi selama pemantauan arus mudik lebaran, seluruhnya ditemukan belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan.
“Dari jumlah terminal mungkin ada 10 yang kita singgahi, apa kebetulan atau bagaimana, yang kami singgahi semua belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Jadi semua terminal yang kami sampel itu belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan,” ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (16/3).
Ia menambahkan pemerintah akan memberikan dua arahan kepada pengelola terminal. Pertama, segera menyelesaikan persetujuan lingkungan melalui dokumen evaluasi lingkungan hidup.
“Sehingga kepada mereka nanti kita akan memberikan dua arahan. Arahan pertama, agar menyelesaikan segera persetujuan lingkungan melalui dokumen evaluasi lingkungan hidup. Kedua, agar menyiapkan penyelesaian permasalahan sampah,” katanya.
Selain kewajiban melengkapi dokumen lingkungan, pengelola terminal juga diminta segera membenahi pengelolaan sampah di kawasan tersebut.
Hanif menilai terminal merupakan titik aktivitas publik dengan mobilitas tinggi sehingga harus menjadi contoh tata kelola sampah yang baik. Salah satu yang disorot adalah Terminal Purabaya yang setiap hari dilalui puluhan ribu orang. Tingginya pergerakan penumpang membuat pengelolaan sampah di terminal menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukan limbah.
“Terutama terminal besar seperti Purabaya itu dengan 45 ribu orang yang keluar masuk dalam satu hari. Ini tentu menjadi penting, harus kita bangkitkan sebagai simbol pengelolaan sampah yang bagus di tanah air kita,” tandasnya..
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan rest area menjadi salah satu titik penting untuk mendorong perubahan budaya pengelolaan sampah di masyarakat.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono menyoroti potensi lonjakan jumlah pemudik pada musim mudik Lebaran 2026.
Melalui pendekatan edukasi dan pemanfaatan teknologi, program-program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus memberdayakan masyarakat.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Longsor sampah di TPST Bantargebang menjadi peringatan bagi tata kelola sampah Jakarta. Pemprov DKI diminta memperkuat pemilahan dari rumah dan pemberdayaan bank sampah.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk mengurangi timbulan sampah selama perjalanan.
Menteri LH Hanif Faisol pastikan tersangka kasus longsor TPST Bantargebang ditetapkan segera. Penyelidikan sasar pejabat pengelola sejak 2013.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq Senin (9/3) menegaskan bahwa tragedi longsornya Bantargebang pihaknya memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum
Jika masalah sampah tidak segera dibenahi, sejumlah TPA diperkirakan mencapai batas maksimal pada 2028.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama jajaran KLH melanjutkan rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.
