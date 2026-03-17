Banyak Terminal Bus belum Punya Dokumen Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

ilustrasi(Antara)

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pengelolaan sampah di sejumlah terminal bus yang dinilai masih jauh dari standar lingkungan. Hasil inspeksi menunjukkan banyak terminal belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan maupun sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Hanif mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah terminal untuk melihat kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Dari sepuluh terminal yang dikunjungi selama pemantauan arus mudik lebaran, seluruhnya ditemukan belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan.

“Dari jumlah terminal mungkin ada 10 yang kita singgahi, apa kebetulan atau bagaimana, yang kami singgahi semua belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Jadi semua terminal yang kami sampel itu belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan,” ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Baca juga : Lebih dari 1.300 Ton Sampah Per Hari, Jakarta Utara Bisa Jadi Model Pengelolaan Sampah Nasional

Ia menambahkan pemerintah akan memberikan dua arahan kepada pengelola terminal. Pertama, segera menyelesaikan persetujuan lingkungan melalui dokumen evaluasi lingkungan hidup.

“Sehingga kepada mereka nanti kita akan memberikan dua arahan. Arahan pertama, agar menyelesaikan segera persetujuan lingkungan melalui dokumen evaluasi lingkungan hidup. Kedua, agar menyiapkan penyelesaian permasalahan sampah,” katanya.

Selain kewajiban melengkapi dokumen lingkungan, pengelola terminal juga diminta segera membenahi pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Hanif menilai terminal merupakan titik aktivitas publik dengan mobilitas tinggi sehingga harus menjadi contoh tata kelola sampah yang baik. Salah satu yang disorot adalah Terminal Purabaya yang setiap hari dilalui puluhan ribu orang. Tingginya pergerakan penumpang membuat pengelolaan sampah di terminal menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukan limbah.

“Terutama terminal besar seperti Purabaya itu dengan 45 ribu orang yang keluar masuk dalam satu hari. Ini tentu menjadi penting, harus kita bangkitkan sebagai simbol pengelolaan sampah yang bagus di tanah air kita,” tandasnya..