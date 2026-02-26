Stabilkan Harga, Pemkot Tasikmalaya Gelar Pangan Murah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Bulog, GPM digelar di Lapang Eks Terminal Muncang, Kecamatan Kawalu.
Camat Kawalu, Iing Sugirman mengatakan, GPM digelar untuk menekan laju inflasi. Beberapa komoditas yang dijual harganya relatif murah dan terjangkau bagi masyarakat.
"Kegiatan GPM ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Tasikmalaya," tandasnya.
Dalam GPM, dijual berbagai jenis kebutuhan pokok. Di antaranya beras SPHP yang dijual Rp57.500/5 kilogram, Minyakkita Rp31.000 per 2 liter, terigu Rp 9.000 per kg, daging sapi Rp130 ribu, daging ayam Rp38 ribu, cabai japlak Rp60 ribu, beras medium Rp14.500 per kg, minyak goreng Rp16.500 perliter, gula pasir Rp17.500, cabai merah kriting Rp55 ribu dan cabai merah besar Rp60 ribu.
Yuliani, 44, warga Muncang, Kawalu mengakui harga bahan pokok yang dijual di GPM ini lebih murah dari harga pasar.
Pembeli lainnya, Toto, warga Gunung Putri, Kecamatan Kawalu mengatakan kebutuhan pokok yang paling banyak dibeli dalam GPM ini ialah beras, minyak goreng, terigu dan gula pasir.
"Harganya lebih murah dari pasar. Yang lain, harganya hampir sama dengan harga di pasar tradisional," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
