Ratusan Warga dari Makassar Ikut Mudik ke Surabaya Gratis Lewat Laut

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PROGRAM mudik gratis menjadi magnet tersendiri bagi ratusan warga yang ingin merasakan berlebaran Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman. Salah satunya yang paling banyak peminat, mudik gratis dengan kapal laut.

Sebanyak 200 warga peserta mudik gratis akan diberangkatkan Minggu (15/3) dari Pelabuhan Makassar menuju Surabaya, menggunakan KM Labobar, kapal Pelni yang akan berlayar menuju Tanjung Perak, Surabaya.

Ratusan warga ini merupakan penerima manfaat program Mudik Hepi 2026 yang dananya berasal dari donasi poin pelanggan Telkomsel.

Baca juga : Pemprov Jateng Siapkan 346 Bus dan 17 Rangkaian Kereta untuk Fasilitasi Mudik Gratis

Vice President Consumer Business Telkomsel Area Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan (Pamasuka) Muharlis secara langsung melepas keberangkatan para pemudik secara simbolis, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang secara ekonomi belum bisa pulang kampung.

"Kita lihat tadi ada yang enam tahun belum pulang ke kampung halaman, ada yang tiga tahun. Jadi mudik gratis ini diharapkan bisa membantu mereka berkumpul dengan keluarga," ungkap Muharlis.

Baca juga : Polres Klaten Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2026, Libatkan 690 Personel Gabungan

Masiah, salah satu pemudik, yang sudah enam tahun di Makassar baru akan mudik ke Kediri, Jawa Timur, mengaku senang dan bahagia, akan pulang kampung bersama keluarnya, setelah lama tidak mudik.

"Saya dapat info dari teman yang juga dari Jawa, dan Alhamdulillah Telkomsel memberi kesempatan mudik, bersama suami anak dan cucu," akunya.

Mudik Hepi 2026 merupakan gerakan gotong royong berbasis Telkomsel Poin yang memungkinkan pelanggan berdonasi dengan menukarkan setiap 500 poin atau setara Rp5.000 melalui aplikasi MyTelkomsel. Periode donasi berlangsung sejak 18 Februari hingga 10 Maret 2026.

Seluruh donasi yang terkumpul dikonversi menjadi tiket bus dan kapal, uang saku, serta goodie bag bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini terintegrasi langsung dengan program nasional Mudik Bersama BUMN.

Secara nasional, Telkomsel memberangkatkan 1.100 orang dalam program Mudik Hepi 2026. Rinciannya, 600 peserta menggunakan moda kapal dan 500 peserta menggunakan bus.

Untuk rute kapal, Telkomsel memberangkatkan pemudik dari Balikpapan–Surabaya (14 Maret 2026, KM Dorolonda), Makassar–Surabaya (15 Maret 2026, KM Labobar), dan Batam–Tanjung Priok (18 Maret 2026, KM Nggapulu).

Sementara untuk rute bus, sebanyak 10 unit disiapkan dari Jakarta menuju Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta (via Solo), dan Surabaya.

Penyaluran donasi dilakukan bersama platform Kitabisa.com, sementara perjalanan laut didukung penuh oleh PELNI.

Sebelumnya pihak Pelindo Regional 4 memprediksi periode Angkutan Lebaran 2026 sebanyak 882.620 orang akan bergerak melalui pelabuhan-pelabuhan utama di bawah naungan Pelindo, menandai peningkatan sebesar 5% dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai 840.590 penumpang.(H-2)