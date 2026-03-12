Hingga H-9 Lebaran, Arus Mudik Meningkat, Puluhan Ribu Pemudik Sudah Masuk Jawa Tengah

Terminal Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang diperkirakan akan melayani 30 Ribu penumpang per hari saat berlangsung arus mudik lebaran(MI/Akhmad Safuan)

PERBAIKAN infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa Tengah terus dikebut hingga pada H-7 arus mudik lebaran sudah selesai seluruhnya, sudan 11 ribu pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui jalur laut turun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Pemantauan Media Indonesia Kamis (12/3) perbaikan ruas jalan dan jembatan di berbagai jalur baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah terus dikebut, dari Mukai tambal sulam hingga pembetonan dan diharapkan rampung sebelum H-7 lebaran hingga dapat dilintasi pemudik secara aman dan lancar.

Sementara itu hingga H-9 lebaran, sudah puluhan ribu pemudik masuk ke Jawa Tengah menggunakan berbagai sarana moda transportasi baik melalui jalur darat, laut dan udara dan puncak mudik tahun ini diprediksikan terjadi dalam 2 gelombang yakni pada 14-15 Maret dan 18-19 Maret mendatang.

"Kita sudah kirim 7 bus kosong untuk menjemput penyidik menuju TMII Jakarta tadi malam Rabu (11/3), menurut rencana selanjutnya pulang ke Semarang membawa sekitar 350 pemudik," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti Kamis (12/3).

Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas Semarang S Joko mengatakan menyambut kedatangan pemudik Pelabuhan Tanjung Emas Semarang telah menyiapkan seluruh sarana prasarana yang memadai, bahkan menghadapi kondisi cuaca yakni bencana banjir rob juga telah dilakukan antisipasi.

Menurut Joko selain menyiapkan terminal yang memadai cukup nyaman berkapasitas 1.100 orang berikut kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemudik dengan kapasitas tempat parkir 200 mobil dan 100 sepeda motor, juga sejumlah kendaraan angkutan terusan untuk memenuhi kebutuhan pemudik melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa Tengah.

"Berdasarkan data sementara, jumlah penumpang kapal yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas pada periode H-15 hingga H-10 Lebaran meningkat 20 persen yakni dari tahun sebelumnya 9.000 penumpang menjadi 11.000 penumpang pada periode sama," ujar Joko.

30 Ribu Penumpang

Sementara itu guna memberikan pelayanan maksimal pemudik lebaran, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mulai Jumat (13/3) hingga Senin (30/3) mengoperasikan posko lebaran, karena diperkirakan jumlah penumpang mudik meningkat hingga mencapai 30 ribu penumpang per hari.

"Kami telah menyiapkan berbagai sarana prasarana untuk memberikan layanan, keamanan, dan kenyamanan penumpang pesawat terbang," ujar General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto.

Pada masa mudik lebaran ini, menurut Sulistyo Yulianto, dikerahkan 288 personil tambahan yakni 258 petugas internal dan 30 personil eksternal, karena dibanding hari biasanya sekitar 15 penumpang penumpang pesawat per hari menjadi 30.776 penumpang per hari pada periode 24-30 Maret 2026 mendatang. (H-2)