Libur Lebaran 2026 , Tol Joga-Solo Difungsikan sampai Sleman

: Pengemudi melintasi jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (5/4/2024).( ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww.)

PEMUDIK yang akan menuju Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kabupaten Sleman dapat memanfaatan jalur bebas hambatan setelah Tol Yogja-Solo segmen Prambanan-Purwomartani yang dibuka fungsional.

Tol yang berlokasi di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman itu hanya digunakan untuk keluar dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Di tempat terpisah, Manajer Pengendalian Tol Yogya-Solo Paket 1.2, Bachtiar Yusuf menjelaskan tol Purwomartani-Prambanan akan dibuka fungsional dari 14 Maret 2026 sampai 29 Maret 2026. Jam operasionalnya mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Baca juga : Manajemen Wisata Indoor Terapkan Strategi Pembatasan Durasi

"Untuk malam sementara tidak kami buka karena penerangan juga masih belum optimal," terang dia.

Sebelumnya, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menjelaskan, pengaktifan Tol Purwomartani sudah melewati survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. "Penggunaannya nanti akan digunakan untuk satu arah untuk keluar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," ungkap dia dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Forkopimda di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (10/3).

Pengaktifannya segmen tersebut diharapkan makin memperlancar pemudik yang diprediksi mencapai 8,2 juta pemudik.

Menurutnya, ruas tol tersebut nantinya direncanakan akan difungsikan sebagai jalur satu arah yang digunakan untuk membantu arus kendaraan keluar dari wilayah Yogyakarta setelah puncak kedatangan pemudik.

Kebijakan tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan tingginya jumlah mobilitas masyarakat yang diprediksi masuk ke wilayah Yogyakarta selama masa mudik. (H-4)