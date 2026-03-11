Libur Lebaran 2026 , Tol Joga-Solo Difungsikan sampai Sleman

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PEMUDIK yang akan menuju Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kabupaten Sleman dapat memanfaatan jalur bebas hambatan setelah Tol Yogja-Solo segmen Prambanan-Purwomartani yang dibuka fungsional.
Tol yang berlokasi di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman itu hanya digunakan untuk keluar dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Di tempat terpisah, Manajer Pengendalian Tol Yogya-Solo Paket 1.2, Bachtiar Yusuf menjelaskan tol Purwomartani-Prambanan akan dibuka fungsional dari 14 Maret 2026 sampai 29 Maret 2026. Jam operasionalnya mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
"Untuk malam sementara tidak kami buka karena penerangan juga masih belum optimal," terang dia.
Sebelumnya, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menjelaskan, pengaktifan Tol Purwomartani sudah melewati survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. "Penggunaannya nanti akan digunakan untuk satu arah untuk keluar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," ungkap dia dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Forkopimda di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (10/3).
Pengaktifannya segmen tersebut diharapkan makin memperlancar pemudik yang diprediksi mencapai 8,2 juta pemudik.
Menurutnya, ruas tol tersebut nantinya direncanakan akan difungsikan sebagai jalur satu arah yang digunakan untuk membantu arus kendaraan keluar dari wilayah Yogyakarta setelah puncak kedatangan pemudik.
Kebijakan tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan tingginya jumlah mobilitas masyarakat yang diprediksi masuk ke wilayah Yogyakarta selama masa mudik. (H-4)
Lonjakan kunjungan wisatawan domestik di Jakarta pada masa libur Lebaran 2026 menjadi tantangan besar bagi pengelolaan ruang publik dan destinasi wisata.
Kabar gembira! Tarif TransJakarta libur Lebaran 2026 hanya Rp1. Simak jadwal operasional hari H Idulfitri dan rute khusus menuju tempat wisata di Jakarta.
DIPREDIKSI sekitar 700 ribu wisatawan bakal masuk ke Kota Bandung saat libur Idulfitri 1447 hijriah mendatang.
Destinasi seperti Korea, Jepang, Tiongkok, dan Eropa masih mendominasi minat pasar, khususnya untuk periode Lebaran.
Dalam upaya mengatur mobilitas selama libur Lebaran 2026, pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi para pekerja pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, menanggapi polemik kasus salah tangkap yang menimpa Hogi Minaya di Sleman.
Meski menyampaikan permohonan maaf, Kapolres Sleman menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya bekerja secara profesional sejak awal penanganan perkara.
SETELAH mendapatkan dua alat bukti yang cukup kuat, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menahan Dukuh Candirejo, Kalurahan Tegaltirto, Berbah, Sleman, berinisial SAR.
Secara rata-rata usia harapan hidup di Sleman baik laki-laki maupun perempuan mencapai 75,26 tahun.
MENTERI Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, khususnya Pemkab Sleman, karena telah berhasil 100% membentuk Koperasi Merah Putih
