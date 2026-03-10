Longsor Bantargebang: Pimpinan MPR Ingatkan Alarm Krisis Sampah Nasional

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TRAGEDI longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, yang merenggut nyawa empat pekerja menjadi duka mendalam sekaligus peringatan keras bagi manajemen pengelolaan sampah Jakarta dan lebih luas lagi, di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan peristiwa Bantargebang longsor adalah alarm atas krisis pengelolaan sampah nasional yang sudah berada pada tahap sangat serius.
Eddy mengungkapkan data bahwa Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa baru sekitar 40 persen dari total volume tersebut yang mampu dikelola dengan baik. Hal ini menyisakan 60 persen sampah yang tidak tertangani secara optimal dan menumpuk di berbagai titik pembuangan.
Kondisi di TPST Bantargebang menjadi cerminan nyata kompleksitas masalah ini. Timbunan sampah di sana dilaporkan telah mencapai ketinggian yang setara dengan gedung bertingkat 16 hingga 17 lantai, sebuah situasi yang sangat berisiko bagi keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar.
Menanggapi ancaman krisis sampah ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL). Kebijakan ini merupakan langkah taktis di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah krisis sampah yang lebih luas.
Namun, Eddy mengingatkan bahwa fasilitas PSEL membutuhkan waktu pembangunan sekitar 18 bulan hingga dua tahun. Oleh karena itu, diperlukan langkah darurat berupa penyediaan lahan penampungan sementara guna mengimbangi produksi sampah harian yang terus berjalan.
Selain solusi teknologi di hilir, penanganan di sektor hulu menjadi kunci keberhasilan jangka panjang pengelolaan sampah. Penguatan edukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah, optimalisasi bank sampah, hingga penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal harus dilakukan secara masif.
Menutup keterangannya, Wakil Ketua MPR menyampaikan belasungkawa mendalam bagi para korban. Ia mendesak agar aspek keselamatan pekerja dan warga di sekitar lokasi pengelolaan sampah menjadi prioritas utama guna mencegah terulangnya tragedi serupa seperti Bantargebang longsor di masa depan. (Ant/H-3)
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
PEMPROV DKI Jakarta dikejar waktu untuk memulihkan operasional pengelolaan sampah setelah gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor.
PEMPROV DKI Jakarta mulai mengoperasikan RDF Rorotan secara bertahap. Hal itu dilakukan Pasca, TPST Bantargebang longsor.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim telah mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan salah satu area open dumping setelah TPST Bantargebang, Jawa Barat
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
PEMPROV DKI Jakarta dikejar waktu untuk memulihkan operasional pengelolaan sampah setelah gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor.
PEMPROV DKI Jakarta mulai mengoperasikan RDF Rorotan secara bertahap. Hal itu dilakukan Pasca, TPST Bantargebang longsor.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim telah mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan salah satu area open dumping setelah TPST Bantargebang, Jawa Barat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved