Bantargebang Longsor, DKI Jakarta Aktifkan RDF Rorotan

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMPROV DKI Jakarta mulai mengoperasikan RDF Rorotan secara bertahap. Hal itu dilakukan Pasca, TPST Bantargebang longsor.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan fasilitas tersebut langsung difungsikan sebagai langkah darurat agar layanan pengolahan sampah tetap berjalan usai Bantargebang longsor.
“Hari ini RDF Plant Rorotan mulai dioperasikan dengan kapasitas awal sekitar 300 ton per hari dan akan ditingkatkan bertahap hingga 750 ton per hari dalam pekan ini, kemudian menjadi 1.000 ton per hari,” kata Asep melalui keterangannya, Selasa (10/3).
Saat ini pembuangan sampah Jakarta masih bertumpu pada Zona 1, Zona 2, dan Zona 5 di TPST Bantargebang dengan kapasitas sekitar 4.000 ton per hari.
Sementara Zona 4 Besar masih dirapikan pasca longsor dan baru akan dioperasikan kembali setelah penataan selesai dengan tambahan kapasitas sekitar 1.500 ton per hari.
Sebagai informasi, sampah Jakarta yang mencapai sekitar 8.000 ton per hari. Selain RDF Rorotan, pengolahan dilakukan di RDF Plant Bantargebang berkapasitas sekitar 800 ton per hari serta PLTSa Merah Putih sekitar 100 ton per hari.
Dengan demikian, pengolahan sampah Jakarta sementara diperkirakan berada di kisaran 6.700 hingga 7.150 ton per hari.
“Dengan penanganan yang sedang dilakukan, kami menargetkan operasional pengelolaan sampah di Bantargebang dapat kembali normal dalam waktu satu pekan,” ujarnya. (H-3)
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
PEMPROV DKI Jakarta dikejar waktu untuk memulihkan operasional pengelolaan sampah setelah gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim telah mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan salah satu area open dumping setelah TPST Bantargebang, Jawa Barat
Pemprov DKI Jakarta operasikan RDF Rorotan hingga 1.000 ton per hari untuk tanggulangi dampak longsor Bantargebang. Target pulih dalam sepekan.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, M. Fuadi Luthfi, mendesak pembentukan Pansus dan audit forensik proyek RDF Rorotan senilai Rp 1,28 triliun yang dinilai gagal memenuhi target.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
Setiap hari, Jakarta memproduksi sekitar 8.300 ton sampah yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Pemerhati Jakarta menilai kebijakan Gubernur Pramono mengoperasikan RDF Rorotan secara bertahap sebagai langkah tepat
