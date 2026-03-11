Longsor Bantargebang, Bagaimana Kondisi dan Daya Tampung TPST Tersebut saat Ini?

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
TRAGEDI mematikan kembali terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada Minggu, 8 Maret 2026. Longsor Bantargebang di Zona 4A tidak hanya melumpuhkan operasional, tetapi juga menelan korban jiwa di tengah kondisi kapasitas lahan yang sudah kritis.
Peristiwa terjadi pukul 14.30 WIB saat puluhan truk sampah sedang mengantre untuk bongkar muat di Zona 4A. Secara tiba-tiba, gunungan sampah setinggi 50 meter runtuh. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyebutkan bahwa curah hujan ekstrem mencapai 264 milimeter menjadi pemicu utama.
"Air hujan masuk ke pori-pori tumpukan sampah, menyebabkan struktur menjadi licin atau sliding. Akibatnya, material sampah bergeser dalam skala besar dan menimbun apa pun di bawahnya, termasuk jalan operasional dan Sungai Ciketing sepanjang 40 meter," jelas Isnawa.
TPST Bantargebang memiliki total luas 110,3 hektare yang terbagi dalam beberapa zona. Namun, beban sampah yang masuk setiap harinya mencapai 7.400 hingga 8.000 ton membuat daya tampungnya berada di titik kritis.
|Indikator
|Detail Fakta
|Zona Terdampak
|Zona 4A (Luas ±11 Hektare)
|Ketinggian Sampah
|50 Meter (Setara Gedung 16 Lantai)
|Status Kapasitas
|Terisi 86,4% (Kritis)
|Total Sampah Terkumpul
|±39 Juta Ton (Kapasitas Maks 49 Juta Ton)
Pasca-insiden longsor Bantargebang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan penutupan sementara Zona 4A untuk proses normalisasi. Sebagai katup penyelamat, Pemprov DKI menyiapkan dua zona baru yang bersifat temporer dan mengoptimalkan Zona 3.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa tragedi ini adalah kegagalan sistemik pengelolaan sampah open dumping. Ia meminta Jakarta segera beralih penuh ke teknologi pengolahan sampah seperti RDF (Refuse Derived Fuel) agar tidak ada lagi nyawa yang melayang akibat tumpukan sampah. (H-3)
