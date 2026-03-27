Hajar St Kitts and Nevis 4-0, Timnas Indonesia Tantang Bulgaria di Final

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIMNAS Indonesia tampil dominan saat membungkam St Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0 pada laga pertama FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam WIB. Tim Garuda akan menantang Bulgaria pada partai final.
Dua gol cepat dari Beckham Putra di babak pertama membuka jalan kemenangan Garuda. Setelah jeda, Ole Romeny dan Mauro Zijlstra menambah keunggulan untuk memastikan tiket ke final.
Sejak awal laga, Indonesia langsung menguasai permainan. Perbedaan kualitas terlihat jelas, dengan skuad Garuda terus menekan lini pertahanan lawan yang kesulitan keluar dari tekanan.
Gol pembuka lahir pada menit ke-14. Beckham Putra memanfaatkan umpan terobosan Ole Romeny untuk lolos dari jebakan offside. Dengan tenang, Beckham mengecoh kiper sebelum menceploskan bola ke gawang kosong.
Enam menit berselang, kombinasi keduanya kembali berbuah gol. Umpan matang Romeny disambar Beckham tanpa pengawalan untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, tekanan Indonesia tak mengendur. Pada menit ke-53, Romeny mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di depan gawang yang diawali sepak pojok Dony Tri Pamungkas.
Pelatih John Herdman kemudian melakukan sejumlah rotasi untuk menjaga intensitas permainan. Beberapa pemain seperti Ivar Jenner, Yakob Sayuri, Joey Pelupessy, hingga Sandy Walsh dimasukkan untuk menyegarkan tim.
Indonesia sebenarnya berpeluang menambah gol lebih namun Ramadhan Sananta belum mampu memaksimalkan peluang yang didapat.
Pergantian kembali dilakukan dengan masuknya Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, dan Eliano Reijnders.
Keputusan pergantian berbuah hasil ketika Mauro Zijlstra yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol keempat pada menit ke-75.
Kemenangan itu mengantarkan Indonesia ke partai final untuk menghadapi Bulgaria pada Senin (30/3).
Dengan hasil ini, Indonesia berhak melaju ke babak final FIFA Series 2026 dan akan menantang Bulgaria yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Kepulauan Solomon.
Sebanyak 1.300 personel gabungan amankan laga FIFA Series 2026 di GBK antara Indonesia vs Saint Kitts and Nevis dan Solomon vs Bulgaria.
