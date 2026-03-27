Hasil FIFA Series 2026: Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis 4-0

TIMNAS Indonesia sukses meraih kemenangan besar dalam laga perdana FIFA Series 2026. Menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3/2026), Skuad Garuda menang dengan skor telak 4-0.

Kemenangan ini menjadi awal yang sempurna bagi John Herdman dalam debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Penampilan impresif diperlihatkan oleh Beckham Putra Nugraha yang sukses memborong dua gol di babak pertama.

Ringkasan Pertandingan

Indonesia mendominasi jalannya pertandingan sejak awal laga. Gol pembuka lahir di menit ke-15 melalui aksi individu Beckham Putra setelah menerima umpan matang dari Ole Romeny. Sepuluh menit berselang, Beckham kembali mencetak gol keduanya, memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan lawan.

Di babak kedua, Ole Romeny menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 pada menit ke-53. Menjelang akhir pertandingan, Mauro Zijlstra melengkapi kemenangan Indonesia menjadi 4-0 melalui sontekan jarak dekat.

Statistik Pertandingan Aspek Indonesia St. Kitts & Nevis Skor 4 0 Penguasaan Bola 62% 38% Tembakan (On Target) 16 (9) 4 (1)

Susunan Pemain

Timnas Indonesia

Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes, Elkan Baggott; Kevin Diks, Jordi Amat, Calvin Verdonk, Dony Tri Pamungkas; Beckham Putra, Ramadhan Sananta, Ole Romeny.

Saint Kitts and Nevis

Julani Archibald; Ethan Bristow, Romaine Sawyers, Malique Roberts, Daron Thomas; Mervin Lewis, Yohannes Mitchum, Tiquanny Williams, Kyle Kelly; Omari Sterling-James, Harrison Panayiotou.

Dengan hasil ini, Indonesia berhak melaju ke babak final FIFA Series 2026 dan akan menantang Bulgaria yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Kepulauan Solomon.

