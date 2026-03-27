Hasil FIFA Series 2026: Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis 4-0

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIMNAS Indonesia sukses meraih kemenangan besar dalam laga perdana FIFA Series 2026. Menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3/2026), Skuad Garuda menang dengan skor telak 4-0.
Kemenangan ini menjadi awal yang sempurna bagi John Herdman dalam debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Penampilan impresif diperlihatkan oleh Beckham Putra Nugraha yang sukses memborong dua gol di babak pertama.
Indonesia mendominasi jalannya pertandingan sejak awal laga. Gol pembuka lahir di menit ke-15 melalui aksi individu Beckham Putra setelah menerima umpan matang dari Ole Romeny. Sepuluh menit berselang, Beckham kembali mencetak gol keduanya, memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan lawan.
Di babak kedua, Ole Romeny menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 pada menit ke-53. Menjelang akhir pertandingan, Mauro Zijlstra melengkapi kemenangan Indonesia menjadi 4-0 melalui sontekan jarak dekat.
|Aspek
|Indonesia
|St. Kitts & Nevis
|Skor
|4
|0
|Penguasaan Bola
|62%
|38%
|Tembakan (On Target)
|16 (9)
|4 (1)
Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes, Elkan Baggott; Kevin Diks, Jordi Amat, Calvin Verdonk, Dony Tri Pamungkas; Beckham Putra, Ramadhan Sananta, Ole Romeny.
Julani Archibald; Ethan Bristow, Romaine Sawyers, Malique Roberts, Daron Thomas; Mervin Lewis, Yohannes Mitchum, Tiquanny Williams, Kyle Kelly; Omari Sterling-James, Harrison Panayiotou.
Dengan hasil ini, Indonesia berhak melaju ke babak final FIFA Series 2026 dan akan menantang Bulgaria yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Kepulauan Solomon.
(Cah/P-3)
Sejak peluit kick-off dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan.
Sedangkan lini serang diperkuat Ole Romeny, Ramadan Sananta, dan Becham Putra.
Sebanyak 1.300 personel gabungan amankan laga FIFA Series 2026 di GBK antara Indonesia vs Saint Kitts and Nevis dan Solomon vs Bulgaria. Simak aturan dan jadwalnya di sini.
