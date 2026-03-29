Indonesia vs Bulgaria: Kevin Diks Optimistis Skuad Garuda Petik Hasil Positif

Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks setelah sesi latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada Minggu (29/3) dalam persiapan menghadapi Bulgaria di laga final FIFA Series 2026.(MI/Khoerun)

TIM nasional Indonesia bersiap menjamu Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3).

Kemenangan atas St. Kitts and Nevis di laga sebelumnya menjadi modal krusial bagi skuad Garuda untuk menghadapi tantangan wakil Eropa tersebut.

Bek timnas Indonesia, Kevin Diks, menegaskan bahwa seluruh pemain berada dalam atmosfer positif di bawah arahan pelatih, John Herdman.

Menurutnya, persiapan selama dua hari terakhir berjalan sangat baik dan tim telah beradaptasi cepat dengan sistem taktik yang diinginkan pelatih.

"Saya rasa semua berjalan dengan baik dan ada suasana positif di dalam tim," ujar Kevin Diks.

Meski Bulgaria merupakan lawan dengan level yang berbeda, Diks melihat pertandingan itu sebagai peluang besar untuk membuktikan kualitas Indonesia.

Ia tidak menampik bahwa lawan memiliki keunggulan fisik dan teknik yang mumpuni, tetapi status tuan rumah menjadi kekuatan tambahan bagi Indonesia.

"Kami tahu Bulgaria tim yang sangat berbeda. Namun, itu tantangan lain bagi kami dan saya pikir kami bisa mencetak sejarah besok dan itu yang kami incar. Melakukannya melawan tim yang lebih kuat, tim Eropa, akan menjadi sesuatu yang luar biasa," lanjutnya.

Mengenai target kemenangan, Diks menilainya sebagai hal yang realistis. Ia meyakini Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi tempat yang sulit bagi lawan untuk mencuri poin.

"Dalam sepak bola, apa pun bisa terjadi. Kami bermain di kandang dan saya pikir sangat sulit untuk mengalahkan kami di kandang. Ini saatnya untuk membuktikan itu," tegas Diks.

Pemain yang dikenal dinamis ini juga memuji kedetailan taktik John Herdman. Ia mengungkapkan bahwa Herdman telah menjalin komunikasi dengan pemain sejak ditunjuk.

Menurutnya, hal itu merepresentasikan keseriusan dalam membangun fondasi tim. Herdman dinilai mampu menempatkan pemain sesuai dengan kekuatan masing-masing.

"John Herdman sangat detail dan kuat secara taktik. Dia menuntut banyak dari kami, tetapi dia tahu apa yang dia harapkan dari setiap pemain. Kami menjadi lebih solid dalam menjalankan instruksinya," ungkapnya. (I-2)