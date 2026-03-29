Jelang Indonesia vs Bulgaria, Jens Raven Resmi Dipanggil ke Final FIFA Series 2026

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PENYERANG muda Jens Raven dipastikan masuk ke dalam skuad tim nasional Indonesia untuk menghadapi laga Indonesia vs Bulgaria pada Final FIFA Series 2026.
Raven dipanggil untuk menggantikan Mauro Zijlstra yang harus absen akibat cedera benturan saat pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis pada Jumat (27/3).
Pergantian ini menjadi bagian penting dalam persiapan tim Garuda jelang partai puncak.
Keputusan memasukkan Jens Raven telah mendapatkan persetujuan resmi dari FIFA. Hal tersebut memungkinkan karena Raven sebelumnya sudah terdaftar dalam daftar 41 pemain yang diajukan PSSI untuk ajang FIFA Series 2026.
Pemain muda tersebut dilaporkan telah bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia pada Minggu (29/3). Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya gedor lini depan tim asuhan John Herdman menjelang laga krusial Final FIFA Series 2026: Indonesia vs Bulgaria.
Pertandingan Indonesia vs Bulgaria dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (30/3). Laga ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk meraih gelar di turnamen internasional tersebut.
Bagi Jens Raven, pertandingan ini juga berpotensi menjadi debut perdananya bersama timnas senior Indonesia. Kesempatan ini menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda tersebut di level internasional.
Sebelumnya, Mauro Zijlstra tampil impresif saat Indonesia meraih kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Dalam laga tersebut, Zijlstra mencetak gol penutup pada menit ke-74 sebelum mengalami cedera yang membuatnya harus absen di final.
PSSI memastikan bahwa seluruh proses administrasi pergantian pemain telah sesuai dengan regulasi FIFA.
“Pergantian ini telah disetujui oleh FIFA karena Raven tercatat dalam 41 pemain yang didaftarkan sebelumnya,” tulis pernyataan resmi PSSI.
Dengan masuknya Jens Raven, timnas Indonesia kini semakin siap menghadapi Bulgaria dalam laga puncak Final FIFA Series 2026, yang diprediksi berlangsung sengit dan menarik perhatian pecinta sepak bola nasional.
Los Angeles FC resmi mengumumkan lima pemainnya yang akan memperkuat negara masing-masing pada jeda internasional FIFA Matchday.
Mauro Zijlstra, yang didatangkan Persija dari FC Volendam pada bursa transfer putaran kedua, resmi mencatatkan menit bermain perdananya di Super League.
Pemain kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004 itu diikat kontrak berdurasi 2,5 musim oleh klub berjuluk Macan Kemayoran.
Simak profil lengkap, biodata, dan statistik Mauro Zijlstra yang resmi bergabung dengan Persija Jakarta pada Februari 2026. Striker haus gol bagi Macan Kemayoran.
Profil lengkap Mauro Zijlstra, penyerang baru Persija Jakarta asal Belanda. Simak perjalanan karier, statistik di FC Volendam, hingga ambisinya bersama Macan Kemayoran.
Penyerang muda Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, menyambut penuh antusias kepindahannya ke Persija Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved