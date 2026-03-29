Jelang Indonesia vs Bulgaria, Jens Raven Resmi Dipanggil ke Final FIFA Series 2026

PENYERANG muda Jens Raven dipastikan masuk ke dalam skuad tim nasional Indonesia untuk menghadapi laga Indonesia vs Bulgaria pada Final FIFA Series 2026.

Raven dipanggil untuk menggantikan Mauro Zijlstra yang harus absen akibat cedera benturan saat pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis pada Jumat (27/3).

Pergantian ini menjadi bagian penting dalam persiapan tim Garuda jelang partai puncak.

Baca juga : Jay Idzes: Laga Indonesia vs Bulgaria Jadi Ujian Kekuatan Timnas

Keputusan memasukkan Jens Raven telah mendapatkan persetujuan resmi dari FIFA. Hal tersebut memungkinkan karena Raven sebelumnya sudah terdaftar dalam daftar 41 pemain yang diajukan PSSI untuk ajang FIFA Series 2026.

Pemain muda tersebut dilaporkan telah bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia pada Minggu (29/3). Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya gedor lini depan tim asuhan John Herdman menjelang laga krusial Final FIFA Series 2026: Indonesia vs Bulgaria.

Pertandingan Indonesia vs Bulgaria dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (30/3). Laga ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk meraih gelar di turnamen internasional tersebut.

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Bagi Jens Raven, pertandingan ini juga berpotensi menjadi debut perdananya bersama timnas senior Indonesia. Kesempatan ini menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda tersebut di level internasional.

Sebelumnya, Mauro Zijlstra tampil impresif saat Indonesia meraih kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Dalam laga tersebut, Zijlstra mencetak gol penutup pada menit ke-74 sebelum mengalami cedera yang membuatnya harus absen di final.

PSSI memastikan bahwa seluruh proses administrasi pergantian pemain telah sesuai dengan regulasi FIFA.

“Pergantian ini telah disetujui oleh FIFA karena Raven tercatat dalam 41 pemain yang didaftarkan sebelumnya,” tulis pernyataan resmi PSSI.

Dengan masuknya Jens Raven, timnas Indonesia kini semakin siap menghadapi Bulgaria dalam laga puncak Final FIFA Series 2026, yang diprediksi berlangsung sengit dan menarik perhatian pecinta sepak bola nasional.