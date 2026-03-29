Kata PSSI soal Cedera Zijlstra dan Pemanggilan Jens Raven

PENYERANG muda Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, dipastikan mengalami cedera lutut saat membantu skuad Garuda menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3).

Cedera tersebut membuatnya dicoret dari skuad untuk menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series, Senin (30/3) pukul 20.00 WIB.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengonfirmasi kondisi Zijlstra berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Mauro diperkirakan harus menepi hingga beberapa bulan ke depan.

"Grade 2, jadi ya mungkin agak lumayan, mungkin bisa dua atau tiga bulan," kata Sumardji di sela-sela latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya, Minggu (29/3).

Absennya Zijlstra membuat pelatih kepala John Herdman memanggil Jens Raven sebagai pengganti. Keputusan tersebut diambil karena kesamaan posisi keduanya di lini depan.

"Posisinya Jens sama si Mauro kan sama, sebagai striker. Sehingga terkait pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil oleh Coach John untuk memanggil Jens Raven," ujar Sumardji.

Raven dilaporkan telah bergabung dalam sesi latihan tim pada Minggu (29/3) sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga final. Kehadirannya diharapkan menambah opsi di lini depan timnas.

Menjelang laga melawan Bulgaria, Sumardji juga mengingatkan publik untuk menyikapi pertandingan secara realistis. Ia menyinggung perbedaan peringkat FIFA kedua tim.

"Bulgaria tuh di bawah 90 (tepatnya 85), sementara kita masih 121. Nah, dari situ maka saya berharap kepada seluruh fans untuk bisa nikmati saja, nikmati saja pertandingan besok itu. Terlepas hasilnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Zijlstra sempat memberikan kontribusi dalam kemenangan atas Saint Kitts and Nevis dengan mencetak gol pada menit ke-74 sebelum mengalami cedera.

Sementara itu, pemanggilan Raven telah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Hal itu dimungkinkan karena namanya sudah masuk dalam daftar 41 pemain yang didaftarkan PSSI sebelumnya.

"Pergantian ini telah disetujui oleh FIFA karena Raven tercatat dalam 41 pemain yang didaftarkan sebelumnya," dikutip dari pernyataan resmi PSSI.

Pertandingan final FIFA Series antara Indonesia dan Bulgaria dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3), yang juga berpotensi menjadi momen debut Raven bersama timnas senior. (H-2)