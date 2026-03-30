Indonesia Vs Bulgaria, Erick: Buktikan Nyalimu, Garuda!

Sejumlah pesepak bola Timnas Bulgaria mengikuti latihan jelang laga FIFA Series di Lapangan A, Kompleks GBK Senayan, Jakarta, Minggu (29/3/2026).(Antara)

KETUA Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tampil berani dan menunjukkan karakter permainan saat menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3).

Bermain di hadapan publik sendiri, Erick menegaskan pentingnya laga final ini sebagai ajang pembuktian perkembangan permainan skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir.

“Yang terpenting, mereka bermain dengan semangat, disiplin, dan menunjukkan karakter sebagai Timnas Indonesia,” ujar Erick dalam keterangannya, Senin (30/3).

Ia menilai perjalanan tim saat ini sejalan dengan roadmap yang telah disusun pelatih kepala John Herdman sejak awal menangani tim. Proses tersebut, menurut Erick, merupakan bagian dari pembangunan tim yang lebih solid untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Coach John Herdman sejak awal sudah menyampaikan bahwa tim ini sedang dibangun dengan sebuah rencana yang jelas. Kita ingin tim ini semakin solid dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan,” kata Erick.

Erick juga menyatakan sependapat dengan Herdman bahwa pembentukan tim nasional tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang serta konsistensi.

“Saya sepakat dengan Coach Herdman bahwa membangun tim nasional itu bukan pekerjaan sekejap. Ini proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerja bersama. Karena beliau sudah menyampaikan komitmennya untuk membangun tim ini, maka tugas kami sebagai federasi adalah memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erick menilai dinamika performa merupakan hal yang wajar dalam proses pembentukan tim nasional, termasuk kemungkinan mengalami fase naik dan turun.

“Dalam perjalanan sebuah tim nasional itu pasti ada fase naik dan turun. Itu hal yang normal dalam proses pembangunan tim. Yang penting adalah kita terus menjaga arah dan tujuan agar tim ini semakin kuat ke depan,” pungkas Erick. (Ndf/I-1)