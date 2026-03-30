Erick Dukung Herdman: Membangun Tim Nasional bukan Pekerjaan Sekejap

Ketua Umum PSSI Erick Thohir.(Antara)

KETUA Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran serta konsistensi, sejalan dengan rencana yang disusun pelatih kepala John Herdman.

Erick menyatakan sependapat dengan Herdman bahwa pembentukan tim nasional tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus melalui tahapan yang berkelanjutan.

“Saya sepakat dengan Coach Herdman bahwa membangun tim nasional itu bukan pekerjaan sekejap. Ini proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerja bersama. Karena beliau sudah menyampaikan komitmennya untuk membangun tim ini, maka tugas kami sebagai federasi adalah memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.

Ia menilai perjalanan tim saat ini telah berjalan sesuai roadmap yang disusun Herdman sejak awal menangani skuad Garuda. Menurut Erick, proses tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk tim yang lebih solid menghadapi tantangan ke depan.

“Coach John Herdman sejak awal sudah menyampaikan bahwa tim ini sedang dibangun dengan sebuah rencana yang jelas. Kita ingin tim ini semakin solid dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan,” kata Erick.

Erick juga menilai dinamika performa merupakan hal yang wajar dalam proses pembentukan tim nasional, termasuk kemungkinan mengalami fase naik dan turun.

“Dalam perjalanan sebuah tim nasional itu pasti ada fase naik dan turun. Itu hal yang normal dalam proses pembangunan tim. Yang penting adalah kita terus menjaga arah dan tujuan agar tim ini semakin kuat ke depan,” pungkas Erick.

Dukungan tersebut disampaikan Erick menjelang laga final FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3).

Bermain di hadapan publik sendiri, Erick berharap skuad Garuda tampil berani serta mampu menunjukkan perkembangan permainan yang telah dibangun dalam beberapa waktu terakhir.

“Yang terpenting, mereka bermain dengan semangat, disiplin, dan menunjukkan karakter sebagai Timnas Indonesia,” ujar Erick dalam keterangannya, Senin (30/3). (Ndf/I-1)