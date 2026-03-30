Erick Dukung Herdman: Membangun Tim Nasional bukan Pekerjaan Sekejap

KETUA Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran serta konsistensi, sejalan dengan rencana yang disusun pelatih kepala John Herdman.
Erick menyatakan sependapat dengan Herdman bahwa pembentukan tim nasional tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus melalui tahapan yang berkelanjutan.
“Saya sepakat dengan Coach Herdman bahwa membangun tim nasional itu bukan pekerjaan sekejap. Ini proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerja bersama. Karena beliau sudah menyampaikan komitmennya untuk membangun tim ini, maka tugas kami sebagai federasi adalah memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.
Ia menilai perjalanan tim saat ini telah berjalan sesuai roadmap yang disusun Herdman sejak awal menangani skuad Garuda. Menurut Erick, proses tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk tim yang lebih solid menghadapi tantangan ke depan.
“Coach John Herdman sejak awal sudah menyampaikan bahwa tim ini sedang dibangun dengan sebuah rencana yang jelas. Kita ingin tim ini semakin solid dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan,” kata Erick.
Erick juga menilai dinamika performa merupakan hal yang wajar dalam proses pembentukan tim nasional, termasuk kemungkinan mengalami fase naik dan turun.
“Dalam perjalanan sebuah tim nasional itu pasti ada fase naik dan turun. Itu hal yang normal dalam proses pembangunan tim. Yang penting adalah kita terus menjaga arah dan tujuan agar tim ini semakin kuat ke depan,” pungkas Erick.
Dukungan tersebut disampaikan Erick menjelang laga final FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3).
Bermain di hadapan publik sendiri, Erick berharap skuad Garuda tampil berani serta mampu menunjukkan perkembangan permainan yang telah dibangun dalam beberapa waktu terakhir.
“Yang terpenting, mereka bermain dengan semangat, disiplin, dan menunjukkan karakter sebagai Timnas Indonesia,” ujar Erick dalam keterangannya, Senin (30/3). (Ndf/I-1)
Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tampil berani dan menunjukkan karakter permainan saat menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series 2026
John Herdman menegaskan kesiapan timnya jelang laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3).
TIM nasional Indonesia bersiap melakoni laga krusial menghadapi Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bulgaria dalam duel penentu yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3).
Herdman menginstruksikan anak asuhnya untuk mematikan ritme permainan sayap Bulgaria yang kerap membangun serangan melalui pola kombinasi segitiga di sisi lapangan
Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tampil berani dan menunjukkan karakter permainan saat menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series 2026
Ia berharap penonton yang datang kontra negara asal Eropa itu jauh lebih banyak dari laga debutnya yang berakhir 4-0 melawan Saint Kitt dan Nevis, Jumat lalu
Zijlstra tak dimasukkan untuk laga terakhir FIFA Series 2026 melawan Bulgaria Senin malam. Sebagai gantinya, Raven yang sebelumnya sudah masuk skuad awal yang berjumlah 41 pemain
John Herdman menegaskan kesiapan timnya jelang laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3).
Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, melemparkan pujian setinggi langit bagi pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman. Ia dinilai Sukses Rebut Hati Pemain hingga Bangun Chemistry.
