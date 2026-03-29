Jelang Indonesia vs Bulgaria, John Herdman tak Sabar Ingin Rasakan Atmosfer GBK

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PELATIH timnas Indonesia John Herdman mengaku tak sabar untuk merasakan atmosfer sesungguhnya dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, yang dapat menampung sekitar 70 ribu penonton.
Hal ini dikatakan Herdman menjelang laga terakhir FIFA Series 2026 di SUGBK, Senin (30/3) malam melawan Bulgaria. Ia berharap penonton yang datang kontra negara asal Eropa itu jauh lebih banyak dari laga debutnya yang berakhir 4-0 melawan Saint Kitt dan Nevis, Jumat lalu, yang disaksikan sekitar 26 ribu penonton.
"Dan itu baru dengan 26.000 penonton. Saya tidak sabar merasakan energi penuh stadion itu," kata Herdman setelah ia memimpin latihan tim di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
Herdman mengaku sudah datang di banyak stadion, seperti Old Trafford milik Manchester United dan St. James Park milik Newcastle United. Namun, menurutnya, SUGBK atmosfernya terasa berbeda.
"Saya sudah ke banyak stadion di dunia seperti Stadion Azteca, Old Trafford, dan St James Park. Tapi Bung Karno itu spesial. Atmosfernya, perasaannya, saya belum pernah merasakan seperti itu sebelumnya," kata dia.
Dengan penonton yang lebih banyak di stadion, kata Herdman, akan sangat membantu timnya untuk mengalahkan Bulgaria, tim peringkat 87 dunia dan pernah merasakan bermain di Piala Dunia sebanyak tujuh kali.
"Bulgaria adalah tim kuat, jadi saya harap suporter bisa memberikan tekanan kepada lawan dan energi untuk kami," ucap pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu.
Laga melawan Bulgaria digelar di SUGBK pada Senin pukul 20.00 WIB. Laga ini merupakan laga terakhir kedua tim, setelah keduanya sama-sama menang di laga pertama, dengan Indonesia mengalahkan Saint Kitt dan Nevis 4-0 dan Bulgaria membantai Kepulauan Solomon 10-2. (Ant/Z-4)
Ia menyebut, pendekatan yang dilakukan Herdman juga berbeda dari dua pelatih timnas yang pernah melatihnya sebelumnya, Shin Tae-yong dan juga Patrick Kluivert.
Zijlstra tak dimasukkan untuk laga terakhir FIFA Series 2026 melawan Bulgaria Senin malam. Sebagai gantinya, Raven yang sebelumnya sudah masuk skuad awal yang berjumlah 41 pemain
John Herdman menegaskan kesiapan timnya jelang laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3).
Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, melemparkan pujian setinggi langit bagi pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman. Ia dinilai Sukses Rebut Hati Pemain hingga Bangun Chemistry.
Herdman menegaskan peran krusial Sananta dalam taktik tim tidak bisa hanya diukur lewat torehan gol.
Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 Jakarta lengkap dengan tanggal, jam tayang, lawan, dan siaran langsung. Cek info terbaru di sini!
Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts & Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon pada 27 & 30 Maret 2026 di GBK.
FIFA Series merupakan turnamen dua tahunan yang dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi yang berbeda.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.300 personel gabungan untuk mengawal jalannya pertandingan besar Liga 1 antara Persija Jakarta melawan Madura United.
Begitu langit mulai cerah, BLACKPINK mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu malam, lewat dentuman “Kill This Love” yang langsung membakar suasana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved