Jelang Indonesia vs Bulgaria, John Herdman tak Sabar Ingin Rasakan Atmosfer GBK

Pesepak bola Timnas Indonesia Kevin Diks (kiri) mendapatkan arahan dari pelatih John Herdma(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

PELATIH timnas Indonesia John Herdman mengaku tak sabar untuk merasakan atmosfer sesungguhnya dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, yang dapat menampung sekitar 70 ribu penonton.

Hal ini dikatakan Herdman menjelang laga terakhir FIFA Series 2026 di SUGBK, Senin (30/3) malam melawan Bulgaria. Ia berharap penonton yang datang kontra negara asal Eropa itu jauh lebih banyak dari laga debutnya yang berakhir 4-0 melawan Saint Kitt dan Nevis, Jumat lalu, yang disaksikan sekitar 26 ribu penonton.

"Dan itu baru dengan 26.000 penonton. Saya tidak sabar merasakan energi penuh stadion itu," kata Herdman setelah ia memimpin latihan tim di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Herdman mengaku sudah datang di banyak stadion, seperti Old Trafford milik Manchester United dan St. James Park milik Newcastle United. Namun, menurutnya, SUGBK atmosfernya terasa berbeda.

"Saya sudah ke banyak stadion di dunia seperti Stadion Azteca, Old Trafford, dan St James Park. Tapi Bung Karno itu spesial. Atmosfernya, perasaannya, saya belum pernah merasakan seperti itu sebelumnya," kata dia.

Dengan penonton yang lebih banyak di stadion, kata Herdman, akan sangat membantu timnya untuk mengalahkan Bulgaria, tim peringkat 87 dunia dan pernah merasakan bermain di Piala Dunia sebanyak tujuh kali.

"Bulgaria adalah tim kuat, jadi saya harap suporter bisa memberikan tekanan kepada lawan dan energi untuk kami," ucap pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu.

Laga melawan Bulgaria digelar di SUGBK pada Senin pukul 20.00 WIB. Laga ini merupakan laga terakhir kedua tim, setelah keduanya sama-sama menang di laga pertama, dengan Indonesia mengalahkan Saint Kitt dan Nevis 4-0 dan Bulgaria membantai Kepulauan Solomon 10-2. (Ant/Z-4)