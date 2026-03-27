Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Saint Kitts & Nevis Malam Ini

Timnas Indonesia berlatih sebelum FIFA Series 2026(Antara Foto)

TIMNAS Indonesia akan menghadapi tantangan dari wakil CONCACAF, Saint Kitts and Nevis, dalam ajang FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta malam ini (27/3). Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini juga menjadi panggung perdana bagi pelatih John Herdman.

Jadwal Siaran Langsung Streaming Timnas Indonesia Hari Ini

Pertandingan pembuka FIFA Series 2026 akan dimulai dengan waktu sepak mula (kick-off) sebagai berikut:

Pertandingan: Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Indonesia vs Saint Kitts and Nevis Tanggal: Jumat, 27 Maret 2026

Jumat, 27 Maret 2026 Waktu: 20.00 WIB

20.00 WIB Lokasi: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta

Di Mana Menonton Live Streaming Timnas Indonesia?

Untuk memastikan pengalaman menonton yang lancar tanpa gangguan, sangat disarankan untuk menggunakan platform pemegang hak siar resmi berikut:

1. Live Streaming via Vidio

Vidio merupakan pemegang hak siar digital utama untuk pertandingan Timnas Indonesia di tahun 2026. Anda dapat mengaksesnya melalui aplikasi di smartphone atau situs web resmi www.vidio.com.

Paket: Memerlukan paket berlangganan aktif (Platinum atau Diamond).

Memerlukan paket berlangganan aktif (Platinum atau Diamond). Kualitas: Mendukung resolusi High Definition (HD) yang jernih.

2. Siaran Langsung Televisi (FTA)

Bagi masyarakat yang ingin menonton secara gratis melalui antena TV digital, pertandingan ini disiarkan secara langsung oleh grup Emtek:

SCTV

Indosiar

3. Platform FIFA+

Untuk ajang internasional seperti FIFA Series, platform resmi FIFA+ seringkali menyediakan akses streaming gratis dengan syarat melakukan registrasi akun menggunakan email.

