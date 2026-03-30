Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di Final FIFA Series 2026

TIMNAS Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor 0-1 pada final FIFA Series 2026 setelah gol penalti pada babak pertama tidak mampu dibalas hingga laga berakhir.
Timnas Indonesia menghadapi Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Sejak awal laga, skuad Garuda langsung tampil agresif. Lini depan yang diperkuat Ramadhan Sananta dan Ole Romeny berupaya menembus pertahanan rapat Bulgaria.
Sejumlah peluang berhasil diciptakan Indonesia. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut belum berbuah gol.
Bulgaria justru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-38 melalui titik penalti setelah Kevin Diks melakukan pelanggaran di area terlarang. Marin Petkov yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membawa timnya unggul 1-0.
Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama usai. Indonesia tertinggal dan harus mengejar ketertinggalan pada paruh kedua.
Memasuki babak kedua, Indonesia terus menekan dan mengurung pertahanan Bulgaria. Namun, solidnya lini belakang lawan membuat upaya skuad Garuda belum membuahkan hasil.
Pada menit ke-70, Indonesia sempat mendapatkan peluang emas. Akan tetapi, sontekan Ole Romeny masih membentur tiang gawang.
Peluang kembali hadir pada menit ke-86 melalui Rizky Ridho. Namun, sepakannya mampu ditepis kiper Bulgaria dan bola kembali membentur tiang gawang.
Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah. Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari Bulgaria pada final FIFA Series 2026. (H-2)
John Herdman menegaskan kesiapan timnya jelang laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3).
Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bulgaria dalam duel penentu yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3).
Herdman menginstruksikan anak asuhnya untuk mematikan ritme permainan sayap Bulgaria yang kerap membangun serangan melalui pola kombinasi segitiga di sisi lapangan
PELATIH tim nasional Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, menegaskan laga melawan Timnas Indonesia pada final FIFA Series 2026 akan menjadi momen yang sangat berarti bagi dirinya.
Dimitrov pernah berkarier di Indonesia selama tiga tahun sebagai pemain, dengan memperkuat Persija Jakarta, Persegres Gresik United, dan Persipura Jayapura.
Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB. Sebelum laga perebutan tim terbaik di FIFA Series 2026 edisi Indonesia ini digelar, akan berlangsung laga antara Kepulauan Solomon
KETUA Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran serta konsistensi.
Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tampil berani dan menunjukkan karakter permainan saat menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series 2026
Ia berharap penonton yang datang kontra negara asal Eropa itu jauh lebih banyak dari laga debutnya yang berakhir 4-0 melawan Saint Kitt dan Nevis, Jumat lalu
