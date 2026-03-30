Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di Final FIFA Series 2026

TIMNAS Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor 0-1 pada final FIFA Series 2026 setelah gol penalti pada babak pertama tidak mampu dibalas hingga laga berakhir.

Timnas Indonesia menghadapi Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Sejak awal laga, skuad Garuda langsung tampil agresif. Lini depan yang diperkuat Ramadhan Sananta dan Ole Romeny berupaya menembus pertahanan rapat Bulgaria.

Sejumlah peluang berhasil diciptakan Indonesia. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut belum berbuah gol.

Bulgaria justru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-38 melalui titik penalti setelah Kevin Diks melakukan pelanggaran di area terlarang. Marin Petkov yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membawa timnya unggul 1-0.

Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama usai. Indonesia tertinggal dan harus mengejar ketertinggalan pada paruh kedua.

Memasuki babak kedua, Indonesia terus menekan dan mengurung pertahanan Bulgaria. Namun, solidnya lini belakang lawan membuat upaya skuad Garuda belum membuahkan hasil.

Pada menit ke-70, Indonesia sempat mendapatkan peluang emas. Akan tetapi, sontekan Ole Romeny masih membentur tiang gawang.

Peluang kembali hadir pada menit ke-86 melalui Rizky Ridho. Namun, sepakannya mampu ditepis kiper Bulgaria dan bola kembali membentur tiang gawang.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah. Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari Bulgaria pada final FIFA Series 2026. (H-2)