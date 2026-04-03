PSSI Tegaskan Status Pemain Timnas di Eredivisie Sah dan Sesuai Hukum Indonesia

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PSSI menegaskan bahwa seluruh proses naturalisasi pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia telah dilakukan secara sah dan sesuai peraturan hukum di Indonesia. Penegasan itu disampaikan menyusul isu yang berkembang terkait sejumlah pemain diaspora yang bermain di kompetisi Liga Belanda, Eredivisie.
Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, memastikan para pemain yang berkarier di Belanda telah memenuhi seluruh ketentuan sebagai Warga Negara Indonesia.
"Seluruh pemain keturunan yang telah membela Tim Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On telah sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia," kata Sumardji dalam keterangannya.
Ia menegaskan keputusan para pemain tersebut menjadi WNI merupakan bentuk komitmen dan kecintaan terhadap Indonesia, meski sebagian besar dari mereka lahir dan besar di luar negeri.
"Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia. Jadi dengan mereka memutuskan menjadi WNI, bukti mereka punya kecintaan serta pengabdian terhadap tanah air," lanjutnya.
Menurutnya, komitmen itu juga dibuktikan melalui pengorbanan yang harus diambil para pemain setelah resmi menjadi WNI, termasuk konsekuensi administratif saat tinggal dan bekerja di luar negeri.
"Bukan hanya terbukti dari kerja keras mereka dalam latihan dan pertandingan Tim Nasional, tapi terbukti juga bahwa dengan menjadi Warga Negara Indonesia banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan, misalnya keharusan memiliki izin atau visa untuk tinggal dan bekerja di negara asing, misalnya di Belanda," jelas Sumardji.
Sumardji yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI mengaku bangga dengan kiprah para pemain Indonesia di kompetisi Belanda. Ia menilai mereka mampu tampil maksimal dan mendapat kepercayaan di klub-klub papan atas.
Ia mencontohkan Maarten Paes yang dinilai menjadi salah satu pemain yang mendapat peran penting di klub besar.
"Ini merupakan bentuk nyata pengorbanan yang diambil oleh pemain-pemain kita. Kami juga sangat bersyukur, bahwa pemain Timnas Indonesia masih dipercaya mengambil peran penting di klub-klub level teratas Eropa, misalnya Maarten Paes," ungkap Sumardji.
Di sisi lain, Sumardji menegaskan persoalan yang tengah dihadapi para pemain bersama klub di Eredivisie merupakan aspek teknis administratif yang berkaitan dengan regulasi di Belanda, bukan menyangkut status mereka sebagai pemain Timnas Indonesia.
"Mengenai permasalahan yang ada di klub-klub Eredivisie, maka itu masalah teknis administrasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di Belanda," tutupnya. (H-3)
PSSI juga memastikan seluruh proses naturalisasi yang dilakukan semua pemain sah dan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.
