AFC Nyatakan Malaysia Kalah WO 0-3 Dua Kali Sehingga Gagal Lolos ke Piala Asia 2027

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KONFEDERASI Sepak Bola Asia (AFC) resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Timnas Malaysia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi skuat Harimau Malaya yang dipastikan gagal melaju ke putaran final di Arab Saudi tahun depan setelah dinyatakan kalah WO (Walk Out) dalam dua pertandingan krusial.
Berdasarkan rilis resmi Komisi Disiplin dan Etika AFC, Selasa (17/3/2026), Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terbukti melanggar Pasal 56 Kode Disiplin dan Etika AFC. Malaysia diketahui menurunkan tujuh pemain yang tidak memenuhi syarat (ilegal) saat melawan timnas Nepal dan timnas Vietnam di laga Grup F.
Ketujuh pemain yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Gabriel Palmero.
Meski diklaim memiliki garis keturunan Malaysia, AFC menilai status mereka tidak sah untuk membela tim nasional dalam ajang resmi tersebut.
Dua laga yang menjadi objek sanksi adalah pertandingan melawan timnas Nepal pada 25 Maret 2025 dan timnas Vietnam pada 10 Juni 2025. Dua laga yang dimainkan di kandang sendiri tersebut sebenarnya dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 2-0 dan 4-0. Namun, akibat penggunaan pemain ilegal, hasil tersebut dibatalkan dan Malaysia dinyatakan kalah 0-3 di tiap laga.
Sanksi ini mengubah peta persaingan di Grup F secara drastis. Malaysia yang semula memimpin klasemen dengan 15 poin harus rela turun ke posisi kedua dengan 9 poin. Sebaliknya, Vietnam mendapatkan "hadiah" tambahan poin yang membuat mereka mengoleksi 15 poin dan kokoh di puncak klasemen.
Dengan format hanya satu tim yang lolos dari setiap grup, Malaysia dipastikan tidak bisa lagi mengejar perolehan poin Vietnam meski masih menyisakan satu laga terakhir pada 31 Maret mendatang.
|Negara
|Main
|Poin Sebelumnya
|Poin Setelah Sanksi
|Status
|Vietnam
|5
|12
|15
|Lolos
|Malaysia
|5
|15
|9
|Gagal
|Nepal
|5
|3
|6
|Gagal
Selain sanksi teknis, Malaysia juga dijatuhi denda finansial sebesar US$50.000 atau setara dengan sekitar Rp850 juta.
"FAM akan mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan alasan keputusan tersebut dari Komite Disiplin dan Etika AFC sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya," bunyi pernyataan resmi dari federasi sepak bola Malaysia.
Dengan masuknya Vietnam, kini telah tercatat 21 tim yang akan bertanding di Piala Asia 2027 pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027 di Arab Saudi. Timnas Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah mengamankan tempat di putaran final. Tiga slot tersisa kini diperebutkan oleh Tajikistan, Filipina, Lebanon, Yaman, Turkmenistan, dan Thailand. (Ant/Z-1)
Dua laga kualifikasi ini adalah melawan Nepal pada 25 Maret 2025 dan Vietnam pada 10 Juni 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved