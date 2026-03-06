Timnas Putri Iran Dicap Pengkhianat, Ini Alasannya

Pemain Timnas Putri Iran.(Aljazeera)

ORGANISASI perwakilan global untuk pesepakbola profesional, FIFPRO, mendesak badan pengatur yang bertanggung jawab atas Piala Konfederasi Sepak Bola Wanita Asia 2026 untuk melindungi tim nasional Iran setelah mereka dicap sebagai pengkhianat masa perang oleh seorang presenter televisi pemerintah Iran.

Baik FIFA, badan pengatur sepak bola dunia, maupun AFC telah diminta untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan para pemain Tim Nasional Wanita Iran”.

Para pemain tim nasional sepak bola wanita Iran tidak menyanyikan lagu kebangsaan mereka sebelum pertandingan pembuka Piala Asia melawan Korea Selatan di Australia awal pekan ini.

Baca juga : Babak Pertama Usai, Indonesia vs Uzbekistan Masih 0-0

Presenter Islamic Republic of Iran Broadcasting, Mohammad Reza Shahbazi, mengatakan dalam sebuah video bahwa para pemain menunjukkan kurangnya patriotisme dan tindakan mereka sama dengan "puncak kehinaan" dalam rekaman yang beredar luas di media sosial.

“Izinkan saya mengatakan satu hal: pengkhianat selama masa perang harus ditindak lebih keras,” kata Shahbazi.

“Siapa pun yang mengambil langkah melawan negara dalam kondisi perang harus ditindak lebih keras. Seperti masalah tim sepak bola wanita kita yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan… orang-orang ini harus ditindak lebih keras.”

Baca juga : PSSI akan Layangkan Protes ke AFC atas Kepemimpinan Wasit di Laga Indonesia vs Qatar

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di platform media sosial X, FIFPRO mengeluarkan pernyataan yang tegas dan panjang lebar yang menguraikan kekhawatiran mereka.

“Selain situasi berbahaya yang akan dihadapi para pemain jika mereka kembali ke Iran setelah turnamen, FIFPRO Asia/Oseania sangat prihatin dengan laporan bahwa televisi pemerintah Iran secara terbuka menyerang anggota tim karena tetap diam selama lagu kebangsaan sebelum pertandingan pembukaan mereka,” bunyi pernyataan tersebut .

“Rekaman yang beredar daring menunjukkan Mohammad Reza Shahbazi, seorang presenter TV pemerintah, menyerukan agar mereka menghadapi 'stigma aib dan pengkhianatan'."

“Pernyataan-pernyataan ini secara signifikan meningkatkan kekhawatiran akan keselamatan para pemain jika mereka kembali ke Iran setelah turnamen.”

“FIFPRO Asia/Oseania sekali lagi telah mengirim surat kepada AFC dan FIFA, menyerukan agar mereka menjunjung tinggi kewajiban hak asasi manusia berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Kebijakan Hak Asasi Manusia FIFA dan melindungi para pemain.

“Kami menyerukan kepada AFC dan FIFA untuk segera berdialog dengan Asosiasi Sepak Bola Iran, Pemerintah Australia, dan semua otoritas terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap upaya dilakukan untuk melindungi keselamatan para pemain.”

Para pemain Iran berdiri dalam diam ketika lagu kebangsaan Iran diputar di Gold Coast menjelang kekalahan pembuka mereka 3-0 melawan Korea Selatan pada hari Senin, meskipun mereka bernyanyi dan memberi hormat sebelum kekalahan 4-0 dari tuan rumah Australia tiga hari kemudian.

Kantor berita Reuters telah menghubungi Konfederasi Sepak Bola Asia, federasi sepak bola Iran, dan tim yang bertanding di Piala Asia untuk meminta komentar.

Menjelang pertandingan melawan Australia, penyerang Iran Sara Didar menahan air mata dan berbicara tentang perang, sementara pelatih Marziyeh Jafari mengatakan para pemainnya melakukan yang terbaik untuk fokus pada turnamen meskipun khawatir dengan keluarga mereka di tanah air.

Iran akan menghadapi Filipina pada hari Minggu dalam pertandingan terakhir grup mereka. (Aljazeera/P-3)