Timnas Malaysia Gagal Lolos Kualifikasi Piala Asia 2027 dan Didenda, Ini Penyebabnya

Logo federasi sepak bola Malaysia (FAM)(dok MI)

KONFEDERASI sepak bola Asia (AFC) menjatuhi hukuman sanksi kepada timnas Malaysia dengan kekalahan masing-masing 0-3 dalam dua laga Kualifikasi Piala Asia 2027 yang membuat mereka gagal lolos ke turnamen yang dimainkan di Arab Saudi pada tahun depan.

Hukuman ini diberikan oleh Komisi Disiplin dan Etika AFC yang dirilis di laman resminya, Selasa, bahwa federasi sepak bola Malaysia (FAM) telah melanggar Pasal 56 Kode Disiplin dan Etika AFC karena menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam dua laga pertama babak Kualifikasi Piala Asia 2027 Grup F.

Dua laga kualifikasi ini adalah melawan Nepal pada 25 Maret 2025 dan Vietnam pada 10 Juni 2025. Dua laga yang dimainkan di kandang sendiri ini dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 2-0 dan 4-0.

Malaysia terbukti memainkan pemain ilegal dalam dua laga itu, yang diklaim berketurunan Malaysia, antara lain adalah Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Gabriel Palmero.

Akibatnya, dua kemenangan yang didapatkan Malaysia tidak sah dan sebagai gantinya mereka mendapatkan hukuman kekalahan masing-masing 0-3.

Dua kekalahan ini membuat peringkat Malaysia yang semula memimpin klasemen Grup F dengan 15 poin, kini turun ke posisi kedua dengan sembilan poin. Sebaliknya, Vietnam yang mendapatkan "hadiah" tiga poin, naik menjadi pemuncak klasemen dengan 15 poin.

Dengan hanya satu tim yang lolos ke putaran final dari setiap grup, situasi ini membuat Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia 2027 karena secara matematis Harimau Malaya sudah tak mampu menyalip Vietnam dengan satu laga tersisa. Adapun, pada laga terakhir Grup F, kedua tim akan bertemu di kandang Vietnam pada 31 Maret.

Malaysia tak hanya mendapatkan hukuman dua kekalahan dengan skor 0-3, namun mereka juga didenda 50.000 dolar Amerika Serikat, sekitar Rp850 juta, dari kasus ini.

"FAM akan mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan alasan keputusan tersebut dari Komite Disiplin dan Etika AFC sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya yang akan diambil dalam masalah ini," bunyi pernyataan resmi FAM.

Dengan lolosnya Vietnam ke putaran final, maka Piala Asia 2027 yang akan dimainkan pada 15 Januari sampai 8 Februari 2027 di Arab Saudi, telah memiliki 21 peserta, termasuk timnas Indonesia.

Tiga slot tersisa akan direbutkan oleh enam tim dari babak kualifikasi, yaitu Tajikistan (13 poin) dan Filipina (13 poin) dari Grup A, Lebanon (13 poin) dan Yaman (11 poin) dari Grup B, dan Turkmenistan (12 poin) dan Thailand (12 poin) dari Grup D. (Ant/P-3)