Justin Hubner dan Jennifer Coppen Gunakan Pakaian Adat Jawa dalam Pemotretan Prawedding

KABAR bahagia datang dari Jennifer Coppen. Ia baru saja membagikan potret prewedding bersama sang tunangan, Justin Hubner, melalui akun Instagram pribadinya pada 1 April 2026.

Sebelumnya, pasangan ini resmi bertunangan pada 24 Desember 2025, momen yang juga sempat dibagikan Jennifer di media sosialnya. Dalam sesi pemotretan tersebut, Jennifer dan Justin tampil serasi mengenakan busana pengantin adat Jawa klasik. Keduanya memilih palet warna hitam dengan sentuhan emas, menciptakan kesan elegan sekaligus kental dengan nuansa tradisional.

Jennifer terlihat anggun dalam balutan kebaya hitam berhias bordir emas yang halus, dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan. Riasannya tampak bold dengan sentuhan klasik yang mempertegas karakter wajahnya. Rambutnya disanggul rapi dan dihiasi rangkaian bunga melati yang menjuntai di sisi kepala—detail khas pengantin adat Jawa. Paes di dahi serta aksesori emas yang dikenakan semakin menambah kesan sakral dan berkelas.

Sementara itu, Justin tampil rapi dengan perpaduan busana formal dan tradisional. Ia mengenakan jas hitam yang dipadukan dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu, serta kain batik sebagai bawahan. Blangkon yang dikenakannya juga memperkuat sentuhan budaya Jawa dalam keseluruhan penampilannya.

Tak hanya dari segi busana, latar pemotretan juga turut mendukung suasana yang dihadirkan. Set dipenuhi elemen dekoratif bernuansa klasik dan etnik, mulai dari lampu gantung dengan cahaya hangat, kain tirai, hingga ukiran kayu artistik. Kehadiran tanaman dan bunga semakin mempertegas kesan sakral.

Foto prewedding ini menghadirkan suasana hangat dan intim. Pencahayaan keemasan yang digunakan mampu memperkuat nuansa romantis, menjadikan setiap potret terasa hidup tanpa kehilangan sentuhan tradisionalnya. (MGN/P-3)