Isu Paspor yang Menjerat Sejumlah Pemain Timnas di Belanda Disebut PSSI tak Ubah Status WNI

Timnas Indonesia.(Antara)

PSSI memastikan masalah izin kerja yang dialami empat pemain timnas Indonesia di Eredivisie atau Liga Belanda tak mengganggu status mereka yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Diketahui, kini ada empat pemain tim Garuda yang terkendala kasus “paspor gate”. Empat pemain ini adalah Dean James (Go Ahead Eagles), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), dan Tim Geypens (FC Emmen)

Dikatakan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, kasus yang mereka alami di Belanda merupakan masalah teknis administrasi di negara yang bersangkutan dan tak ada hubungannya dengan proses naturalisasi yang mereka lakukan dari perpindahan kewarganegaraan Belanda ke Indonesia.

Baca juga : Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles: Duel Perdana Hubner vs James Tanpa Pemenang

“Mengenai permasalahan yang ada di klub-klub Eredivisie, maka itu masalah teknis administrasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di Belanda,” kata Sumardji, dikutip dari keterangan resmi PSSI, Jumat.

PSSI juga memastikan seluruh proses naturalisasi yang dilakukan semua pemain sah dan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.

“Seluruh pemain keturunan yang telah membela Tim Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On telah sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia,” kata Sumardji.

Baca juga : Justin Hubner Berlabuh di Fortuna Sittard

“Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia. Jadi dengan mereka memutuskan menjadi WNI, bukti mereka punya kecintaan serta pengabdian terhadap tanah air,” lanjut dia.

“Bukan hanya terbukti dari kerja keras mereka dalam latihan dan pertandingan Tim Nasional, tapi terbukti juga bahwa dengan menjadi Warga Negara Indonesia banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan, misalnya keharusan memiliki izin atau visa untuk tinggal dan bekerja di negara asing, misalnya di Belanda,” tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, sosok yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI ini bangga terhadap kiprah para pemain Garuda di Liga Belanda yang mampu tampil maksimal dan menjadi andalan klubnya masing-masing.

Ia mencontohkan Maarten Paes yang kini menjadi kiper andalan Ajax Amsterdam, setelah didatangkan di putaran kedua.

Adapun, selain Justin, James, Nathan, Geypens, dan Maarten, ada dua pemain Indonesia lainnya yang berkarier di sana. Dua pemain ini adalah Mees Hilgers (FC Twente) dan Miliano Jonathans (Excelsior).

“Ini merupakan bentuk nyata pengorbanan yang diambil oleh pemain-pemain kita. Kami juga sangat bersyukur, bahwa pemain Timnas Indonesia masih dipercaya mengambil peran penting di klub-klub level teratas Eropa, misalnya Maarten Paes,” ungkap Sumardji, pria yang pernah menjadi manajer timnas Indonesia tersebut. (Ant/P-3)