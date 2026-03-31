Jay Idzes Sebut John Herdman Bawa Energi Baru

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
BEK Timnas Indonesia Jay Idzes menilai pelatih John Herdman membawa banyak pembaruan dalam permainan Skuad Garuda, meski tim masih perlu meningkatkan efektivitas serangan usai finis sebagai runner-up FIFA Series 2026.
Herdman melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia setelah ditunjuk pada Januari 2026 dengan memimpin tim di ajang FIFA Series 2026. Dalam turnamen tersebut, Indonesia berhasil finis sebagai runner-up.
Pada semifinal, Indonesia tampil dominan dengan mengalahkan Saint Kitts and Nevis 4-0. Namun, di partai final, Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria setelah kalah tipis 0-1.
Meski gagal meraih gelar, Idzes menilai tim menunjukkan perkembangan positif di bawah arahan Herdman, terutama dalam mengimplementasikan pendekatan baru.
"Kita bisa memperbaiki banyak hal, tentu saja, karena ini pertama kalinya dengan pelatih baru. Dia punya banyak hal baru yang ingin dia lakukan dan coba, dan saya pikir kita melakukannya dengan sangat baik dalam banyak hal," kata Idzes usai laga kontra Bulgaria.
Ia menambahkan, sektor penyerangan menjadi salah satu aspek yang masih perlu ditingkatkan oleh tim.
"Tapi kita tentu saja bisa meningkatkan kemampuan menyerang dan menciptakan peluang, serta menggagalkan peluang lawan. Saya pikir bagian permainan itu sudah kita lakukan dengan cukup baik, tetapi kita bisa meningkatkannya lagi," tambahnya.
Selain aspek taktik, Idzes juga mengapresiasi cara Herdman dalam memberikan instruksi di lapangan. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu menunjukkan energi besar yang berdampak positif bagi tim.
"Ya, dia memang punya semangat yang tinggi. Saya juga bermain di Italia selama tiga tahun, jadi saya tahu di sana para pelatih dan orang-orangnya sangat bersemangat. Jadi, ya, senang melihatnya. Senang melihatnya," pungkasnya. (H-3)
