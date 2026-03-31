Calvin Verdonk Berharap Dony Tri Pamungkas Berkarier di Eropa

KEKALAHAN tipis 0-1 dari Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (31/3), tidak melunturkan optimisme punggawa timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
Mengenai jalannya pertandingan, Verdonk menilai Indonesia sebenarnya tampil lebih dominan atas wakil Eropa tersebut.
Meski harus menelan kekalahan, ia melihat adanya perkembangan positif di bawah nahkoda pelatih baru, terutama dalam penerapan strategi yang lebih serius dibandingkan laga sebelumnya.
"Hari ini kami bermain melawan tim bagus dari Eropa dan saya pikir kami lebih baik dari mereka. Tapi sekarang kami harus memenangkan pertandingan seperti ini dan naik peringkat FIFA," kata Verdonk.
Pemain yang merumput di Ligue 1 bersama Lille tersebut justru melihat potensi besar dalam skuat Garuda, khususnya pada sosok pemain muda Dony Tri Pamungkas.
Verdonk memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas teknis yang dimiliki Dony. Kedekatan keduanya di luar lapangan membuat Verdonk memahami betul kapasitas juniornya tersebut sejak sesi latihan pertama.
"Sumpah dia (Dony) pemain yang benar-benar bagus dan aku sangat suka gaya bermainnya. Benar-benar suka gaya bermainnya," ujar Verdonk usai laga kepada pewarta.
Dukungan moral terus diberikan Verdonk agar Dony mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Ia bahkan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melihat Dony meniti karier di benua biru pada masa mendatang.
"Jadi saya berharap dapat memainkan lebih banyak pertandingan dengannya dan saya berharap dapat melihatnya suatu saat di Eropa," tuturnya. (H-3)
BEK Timnas Indonesia Jay Idzes menilai pelatih John Herdman membawa banyak pembaruan dalam permainan Skuad Garuda, meski tim masih perlu meningkatkan efektivitas serangan.
Calvin Verdonk puji setinggi langit gaya main Dony Tri Pamungkas usai FIFA Series 2026. Bek Lille itu berharap bintang muda Persija tersebut berkarir di Eropa
Meski Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1, masuknya Dony dan Beckham di babak kedua dinilai membawa dampak signifikan pada permainan.
Jay Idzes menilai performa tim di bawah asuhan Herdman menunjukkan progres positif, meski masih ada ruang untuk evaluasi.
Menurut Justin Hubner, pelatih timnas Indonesia john Herdman memiliki pendekatan yang berbeda dalam memotivasi pemain.
KETUA Umum PSSI Erick Thohir menyoroti penampilan timnas Indonesia vs Bulgaria yang dinilainya tetap layak diapresiasi. Indonesia kalah tipis 0-1 pada partai final FIFA Series 2026
Calvin Verdonk puji setinggi langit gaya main Dony Tri Pamungkas usai FIFA Series 2026. Bek Lille itu berharap bintang muda Persija tersebut berkarir di Eropa
Timnas Indonesia menghadapi Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Dimitrov pernah berkarier di Indonesia selama tiga tahun sebagai pemain, dengan memperkuat Persija Jakarta, Persegres Gresik United, dan Persipura Jayapura.
Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB. Sebelum laga perebutan tim terbaik di FIFA Series 2026 edisi Indonesia ini digelar, akan berlangsung laga antara Kepulauan Solomon
