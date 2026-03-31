Calvin Verdonk Berharap Dony Tri Pamungkas Berkarier di Eropa

Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk.(Dok. Antara)

KEKALAHAN tipis 0-1 dari Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (31/3), tidak melunturkan optimisme punggawa timnas Indonesia, Calvin Verdonk.

Mengenai jalannya pertandingan, Verdonk menilai Indonesia sebenarnya tampil lebih dominan atas wakil Eropa tersebut.

Meski harus menelan kekalahan, ia melihat adanya perkembangan positif di bawah nahkoda pelatih baru, terutama dalam penerapan strategi yang lebih serius dibandingkan laga sebelumnya.

"Hari ini kami bermain melawan tim bagus dari Eropa dan saya pikir kami lebih baik dari mereka. Tapi sekarang kami harus memenangkan pertandingan seperti ini dan naik peringkat FIFA," kata Verdonk.

Pemain yang merumput di Ligue 1 bersama Lille tersebut justru melihat potensi besar dalam skuat Garuda, khususnya pada sosok pemain muda Dony Tri Pamungkas.

Verdonk memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas teknis yang dimiliki Dony. Kedekatan keduanya di luar lapangan membuat Verdonk memahami betul kapasitas juniornya tersebut sejak sesi latihan pertama.

"Sumpah dia (Dony) pemain yang benar-benar bagus dan aku sangat suka gaya bermainnya. Benar-benar suka gaya bermainnya," ujar Verdonk usai laga kepada pewarta.

Dukungan moral terus diberikan Verdonk agar Dony mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Ia bahkan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melihat Dony meniti karier di benua biru pada masa mendatang.

"Jadi saya berharap dapat memainkan lebih banyak pertandingan dengannya dan saya berharap dapat melihatnya suatu saat di Eropa," tuturnya. (H-3)