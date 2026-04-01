Debut Manis di FIFA Series 2026, Dony Tri Pamungkas Ogah Cepat Puas Dipuji Rekan Setim

Pemain Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas(ileague.id)

MESKI menuai banjir pujian dari pelatih hingga pemain kelas dunia, penggawa muda Timnas Indonesia, Dony Tri Pamungkas, enggan jemawa. Bek sayap Persija Jakarta ini mengaku masih jauh dari kata puas usai melakoni debutnya di ajang FIFA Series 2026.

Dony tampil menjanjikan saat dipercaya turun penuh kala melawan Saint Kitts and Nevis, serta memberikan dampak signifikan sebagai pemain pengganti pada partai final kontra Bulgaria.

"Saya tidak akan merasa puas dengan penampilan di pertandingan kemarin itu," tegas Dony Tri dikutip dari Antara, Rabu (1/4).

Baca juga : Calvin Verdonk Berharap Dony Tri Pamungkas Berkarier di Eropa

Motivasi dari Pujian Calvin Verdonk

Penampilan apik pemain yang merumput di Super League ini bahkan memantik pujian dari rekan setimnya, Calvin Verdonk. Pemain naturalisasi tersebut bahkan mengutarakan harapannya agar Dony segera meniti karier di liga-liga Eropa.

Menanggapi hal itu, Dony memilih menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus berkembang.

"Bagi saya, pujian dari berbagai pihak itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk terus bekerja keras dan terus berkembang ke depannya," imbuhnya.

Persaingan Ketat di Sektor Kiri

Pemain muda ini menyadari betul bahwa persaingan memperebutkan posisi bek kiri di skuad asuhan Shin Tae-yong sangatlah ketat. Ia harus bersaing dengan nama-nama beken seperti Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, hingga Dean James.

Baca juga : Pujian Calvin Verdonk untuk Dony Tri: Saya Ingin Melihatnya di Eropa

Namun, Dony memandang keberadaan para pemain senior tersebut sebagai momentum emas untuk belajar.

"Persaingan tidak mudah, tapi saya cuma mau kerja keras di latihan kalau mau dipilih. Kalaupun tidak dipilih, ya saya terus bekerja keras lagi," ujar Dony optimis.

Kini, fokus utamanya adalah meningkatkan performa bersama Persija Jakarta agar konsistensinya tetap terjaga dan kembali mendapat panggilan membela Merah Putih di ajang-ajang prestisius selanjutnya.

(Ant/P-4)