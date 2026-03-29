PSSI Awards 2026: Sejarah Baru Apresiasi Sepak Bola Indonesia

UNTUK pertama kalinya dalam 95 tahun sejarah berdirinya federasi, PSSI resmi menggelar PSSI Awards 2026. Acara yang berlangsung di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu (28/3)malam ini menjadi tonggak sejarah sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi seluruh pilar yang membangun sepak bola nasional.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar seremoni penghargaan, melainkan penghormatan bagi mereka yang bekerja di balik layar maupun di lapangan.
"Panggung ini untuk mengapresiasi para pahlawan di lapangan hijau, bukan cuma pemain, tetapi juga wasit, PSSI provinsi, sponsor, komunitas, dan banyak pihak lain yang terus bekerja dari level grassroots sampai sepak bola prestasi," ujar Erick.
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, CEO Emtek Group Sutanto Hartono, perwakilan FIFA Sanjeevan Balasingam, serta pelatih Timnas Indonesia John Herdman.
Sebanyak 17 kategori penghargaan diberikan kepada para insan sepak bola tanah air. Di kategori utama, bek timnas Indonesia Jay Idzes dinobatkan sebagai Men’s Player of the Year, sementara Safira Ika meraih gelar Women’s Player of the Year.
Kategori Pemain & Performa:
Kategori Perangkat Pertandingan & Organisasi:
Kategori Pengembangan & Khusus:
Erick Thohir menambahkan bahwa keberhasilan transformasi sepak bola Indonesia tidak mungkin dicapai sendirian. Menurutnya, harmoni antara pemain, pelatih, wasit, hingga suporter adalah kunci.
“Karena itu, PSSI Awards hadir dengan semangat yang lebih hangat, lebih dekat, dan lebih membumi dengan memberi penghargaan kepada semua yang selama ini ikut menjaga mimpi sepak bola Indonesia tetap hidup,” tutupnya. (Ant/Z-1)
Jay Idzes meraih penghargaan di ajang PSSI Awards usai mengungguli sejumlah rekan setimnya di skuad Garuda, yakni Yakob Sayuri, Kevin Diks, dan Calvin Verdonk.
Penghargaan tersebut diraih Ridho berkat gol jarak jauh spektakulernya ke gawang Arema FC pada kompetisi Super League 2024/2025 di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi.
