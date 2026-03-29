PSSI Awards 2026: Sejarah Baru Apresiasi Sepak Bola Indonesia

Ketua umum PSSI Erick Thohir (kiri) menjawab pertanyaan pewarta setelah acara PSSI Awards di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu (28/3/2026).(ANTARA/RAUF ADIPATI)

UNTUK pertama kalinya dalam 95 tahun sejarah berdirinya federasi, PSSI resmi menggelar PSSI Awards 2026. Acara yang berlangsung di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu (28/3)malam ini menjadi tonggak sejarah sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi seluruh pilar yang membangun sepak bola nasional.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar seremoni penghargaan, melainkan penghormatan bagi mereka yang bekerja di balik layar maupun di lapangan.

"Panggung ini untuk mengapresiasi para pahlawan di lapangan hijau, bukan cuma pemain, tetapi juga wasit, PSSI provinsi, sponsor, komunitas, dan banyak pihak lain yang terus bekerja dari level grassroots sampai sepak bola prestasi," ujar Erick.

Bertabur Bintang dan Penghargaan

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, CEO Emtek Group Sutanto Hartono, perwakilan FIFA Sanjeevan Balasingam, serta pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Sebanyak 17 kategori penghargaan diberikan kepada para insan sepak bola tanah air. Di kategori utama, bek timnas Indonesia Jay Idzes dinobatkan sebagai Men’s Player of the Year, sementara Safira Ika meraih gelar Women’s Player of the Year.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang PSSI Awards 2026:

Kategori Pemain & Performa:

Men’s Player of the Year: Jay Idzes

Women’s Player of the Year: Safira Ika

Men’s Young Player of the Year: Marselino Ferdinan

Women’s Young Player of the Year: Claudia Alexandra Scheunemann

Goal of the Year: Rizky Ridho

Assist of the Year: Yance Sayuri

Saves of the Year: Emil Audero

Best Goalkeeper (Putra): Maarten Paes

Best Goalkeeper (Putri): Iris de Rouw

Kategori Perangkat Pertandingan & Organisasi:

Referee of the Year: Thoriq Munir Alkatiri

Assistant Referee of the Year: Fuad Qohar

Provincial Association of the Year: Asprov PSSI Jawa Timur

Kategori Pengembangan & Khusus:

Football Development Program: Gala Siswa Indonesia (GSI)

Grassroots Development Program: MilkLife Soccer Challenge

Man Behind The Jersey: Setyo Putro Utomo

Supporter of the Year: (Alm) Mas Katon

Apresiasi Kontribusi Luar Lapangan: Tan Liong Houw (via Yayasan Bakti Sepak Bola)

Semangat Kebersamaan

Erick Thohir menambahkan bahwa keberhasilan transformasi sepak bola Indonesia tidak mungkin dicapai sendirian. Menurutnya, harmoni antara pemain, pelatih, wasit, hingga suporter adalah kunci.

“Karena itu, PSSI Awards hadir dengan semangat yang lebih hangat, lebih dekat, dan lebih membumi dengan memberi penghargaan kepada semua yang selama ini ikut menjaga mimpi sepak bola Indonesia tetap hidup,” tutupnya. (Ant/Z-1)