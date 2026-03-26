Music Awards Japan 2026: Merayakan Kejayaan Musik Asia di Toyota Arena Tokyo

Bernadya saat menghadiri acara penghargaan Music Awards Japan 2025.(MI/HO)

AJANG penghargaan musik internasional terbesar di Jepang, Music Awards Japan (MAJ) 2026, siap digelar untuk tahun kedua pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Mengusung misi Menghubungkan Dunia dan Menyinari Masa Depan Musik, malam puncak tahun ini akan menempati lokasi ikonik yang baru saja diresmikan, Toyota Arena Tokyo.

Evolusi Menuju Barometer Musik Asia

Setelah sukses besar pada edisi perdana yang meraup 62 juta penayangan di YouTube, MAJ kini bertransformasi menjadi salah satu ajang paling bergengsi di Asia.

Tahun ini, sebanyak 66 penghargaan akan dianugerahkan, termasuk 14 kategori baru yang mencerminkan keragaman lanskap musik domestik maupun global.

Sistem penjurian MAJ tetap mempertahankan kredibilitas tinggi dengan melibatkan 5.000 musisi dan profesional industri dari seluruh penjuru Asia sebagai pemberi suara (voters).

Adapun karya yang masuk dalam nominasi adalah lagu atau album yang dirilis secara resmi dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Struktur Penghargaan dan Kategori Utama

Dari total 66 penghargaan, MAJ 2026 membagi kategori ke dalam beberapa klaster besar:

6 Penghargaan Utama: Song of the Year, Artist of the Year, New Artist of the Year, Album of the Year, Best Global Hit from Japan, dan Best Song Asia.

Kategori Lainnya: 21 kategori lagu domestik, 12 kategori lagu internasional (termasuk 6 International Special Awards), 3 kategori album, dan 11 kategori artis.

Sorotan pada Talenta Indonesia

MAJ 2026 terus memperkuat koneksi dengan industri musik Asia Tenggara melalui International Special Awards. Bekerja sama dengan Anugerah Musik Indonesia (AMI), kategori International Special Award for Popular Music (Indonesia) akan kembali dihadirkan tahun ini.

Kategori ini sebelumnya mencatat sejarah lewat kemenangan Salma Salsabildengan lagu Bunga Hati.

Selain itu, penyanyi-penulis lagu Bernadya yang sempat masuk dalam nominasi Best Song Asia 2025 lewat Satu Bulan, turut membagikan pesan inspiratif bagi para nomine tahun ini.

"Dari pengalaman ini, aku menyadari kalau musik benar-benar bisa menyebar luas, dari mana pun asalnya. Selamat atas pencapaian kalian\! Yang perlu kalian ingat adalah musik yang bagus akan selalu menemukan jalannya," ujar Bernadya.

Rangkaian Acara MAJ Awards Week

Kemeriahan tidak hanya terjadi pada malam puncak. Mulai 8 hingga 13 Juni, kawasan Ariake di Tokyo akan dihidupkan melalui MAJ Awards Week. Rangkaian ini akan diisi dengan berbagai pertunjukan live, seminar industri, serta *showcase* yang mempertemukan para profesional musik mancanegara.

Puncak acara pada 13 Juni akan dibagi menjadi dua sesi: