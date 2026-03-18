Indonesia Real Estate Awards 2026 Dibuka, Kesempatan bagi Pengembang Tampil Global

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Lamudi resmi meluncurkan Indonesia Real Estate Awards 2026 sebagai ajang penghargaan properti nasional yang terintegrasi dengan Southeast Asia Real Estate Awards by Dot Property dan Lamudi. Program ini membuka pendaftaran bagi pengembang dan proyek properti untuk mendapatkan pengakuan di tingkat nasional hingga regional Asia Tenggara. Peluncuran penghargaan tersebut dilakukan bersamaan dengan konferensi pers regional Southeast Asia Real Estate Awards di Bangkok, Thailand.
Indonesia Real Estate Awards 2026 dikembangkan berdasarkan pengalaman lebih dari satu dekade dalam penyelenggaraan penghargaan properti di kawasan Asia Tenggara. Dot Property Awards telah dikenal sebagai ajang penghargaan properti di sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sementara itu, Lamudi juga memiliki pengalaman menyelenggarakan program serupa di Indonesia dan Filipina.
Melalui integrasi ini, ajang penghargaan di Indonesia mengadopsi standar penjurian internasional dengan tetap mempertimbangkan konteks pasar lokal.
Pemenang Indonesia Real Estate Awards nantinya akan melaju ke tahap Grand Final Southeast Asia Real Estate Awards dan bersaing dengan proyek serta pengembang terbaik dari berbagai negara di kawasan.
General Manager Events and Awards Lamudi Indonesia, Chandra Tirta Kencana, menyatakan Indonesia memiliki pasar properti yang dinamis dengan banyak inovasi di sektor hunian maupun proyek mixed-use.
“Melalui penghargaan ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada pengembang yang menghadirkan standar baru dalam kualitas dan inovasi, sekaligus meningkatkan eksposur di tingkat regional,” ujar Chandra.
Proses Penjurian dan Kategori Penghargaan
Setiap nominasi akan melalui proses seleksi dan penilaian oleh konsultan penghargaan serta profesional industri properti. Penilaian mencakup sejumlah aspek, seperti kualitas desain, inovasi, nilai jangka panjang, serta dampak terhadap komunitas.
Ajang ini menghadirkan beberapa kategori utama, antara lain:
Secara regional, platform dalam ekosistem SEA Connect yang menaungi Lamudi dan Dot Property menjangkau lebih dari 100 juta pencari properti setiap tahun. (E-3)
Kolaborasi antara dunia industri dan institusi pendidikan kembali menunjukkan hasil positif. SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, berhasil meraih penghargaan SMK Pusat Keunggulan.
Prestasi ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Bali yang tidak terputus sejak pertama kali penghargaan Readers' Choice Awards DestinAsian diselenggarakan.
Penghargaan Global Excellence ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas visi tajam Veronicha dalam dunia bisnis.
Komitmen memperkuat efisiensi industri dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) mengantarkan PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih sejumlah penghargaan.
Status Gold Learning Partner merupakan tingkat tertinggi dalam program kemitraan pembelajaran NEBOSH.
The Ascott Limited luncurkan Harris Hotel & Convention Serpong! Hadirkan konsep generasi baru, akses langsung ke SMS Mall, dan ballroom kapasitas 1.500 orang
Perubahan ekspektasi tenaga kerja telah mengubah cara perusahaan memandang kantor secara fundamental.
DITUNJUKNYA Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menarik perhatian global tidak hanya karena implikasi geopolitiknya, tetapi terungkapnya jaringan kerajaan properti global
Ketiga tim manajemen tersebut memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di industri properti dan telah terlibat dalam pengembangan berbagai proyek properti ikonik di Indonesia.
Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta mendorong pengembang properti memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang
