The Ascott Limited Resmi Luncurkan Harris Hotel & Convention Serpong, Hadirkan Konsep Generasi Baru Harris(Harris Hotel & Convention Serpong)

THE Ascott Limited (Ascott) resmi memperkuat ekspansinya di wilayah Jabodetabek dengan meluncurkan Harris Hotel & Convention Serpong, Senin (16/3/2026). Properti ke-24 Harris di Indonesia ini sekaligus semakin memperkuat kehadiran merek tersebut di wilayah Jabotabek.

Peluncuran ini juga memperkenalkan generasi baru Harris yang mencerminkan evolusi berkelanjutan dari merek tersebut, sekaligus tetap mempertahankan semangat Living in Balance yang telah lama menjadi filosofi Harris.

Dikenal dengan karakter yang dinamis dan penuh energi, Harris senantiasa mengedepankan gaya hidup yang seimbang dengan mendorong para tamu untuk tetap aktif, membangun koneksi dengan orang lain, serta memiliki waktu untuk beristirahat dan mengisi kembali energi.

Generasi baru Harris mengembangkan fondasi tersebut melalui pendekatan yang lebih modern, di mana desain yang dirancang dengan cermat, area interaksi yang dinamis, serta fasilitas yang fleksibel menciptakan lingkungan yang terasa lebih elevated namun tetap ramah dan nyaman bagi para wisatawan masa kini.

Di Harris Hotel Convention Serpong, evolusi ini diwujudkan melalui strategi desain yang diperbarui, yang menerjemahkan filosofi Living in Balance ke dalam interior kontemporer yang terasa vibrant sekaligus refined.

Desain ini menghadirkan elemen yang lebih ringan, tata ruang yang fleksibel, serta sentuhan playful yang menciptakan beragam atmosfer di seluruh area hotel, memungkinkan setiap ruang beradaptasi dengan berbagai aktivitas, mulai dari pertemuan santai dan diskusi kolaboratif hingga momen relaksasi.

Area lobi dirancang sebagai pusat interaksi sosial yang welcoming, dengan perpaduan warna yang berlapis, furnitur unik, serta tata ruang informal yang mendorong interaksi dan fleksibilitas.

Dengan menghadirkan warna yang lebih dalam serta elemen bertekstur, ruang ini menciptakan suasana yang hangat dan intim tanpa menghilangkan nuansa modern khas perkotaan, sehingga memberikan lingkungan yang nyaman bagi tamu untuk bekerja, bertemu, maupun bersantai.

Berlokasi strategis di jantung Gading Serpong, hotel ini memiliki akses langsung ke Summarecon Mall Serpong dan hanya berjarak lima menit dari pintu tol Gading Serpong, memberikan konektivitas yang mudah bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Harris Hotel & Convention Serpong menyediakan 282 kamar yang terbagi dalam empat kategori (Harris Room, Corner, Junior Suite, dan Suite)

Setiap kamar menghadirkan interpretasi terbaru dari pengalaman menginap khas Harris, dengan sentuhan aksen warna yang beragam, furnitur yang dikurasi secara khusus, serta tata ruang fleksibel yang menciptakan suasana yang lebih luas dan nyaman bagi para tamu.

Memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi konvensi utama di kawasan tersebut, properti ini juga dilengkapi dengan fasilitas pertemuan dan acara yang komprehensif, termasuk 11 ruang pertemuan, tiga ballroom, serta Grand Ballroom Harmony yang mampu menampung hingga 1.500 peserta untuk konferensi, pameran, maupun berbagai perayaan sosial berskala besar.

Melengkapi fasilitas akomodasi dan konvensinya, hotel ini juga menghadirkan berbagai fasilitas gaya hidup seperti swimming pool, kid’s club, serta Prive Club, sebuah executive lounge eksklusif yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih elevated bagi para tamu. Properti ini juga memiliki Lemon Basil & Co, restoran All-Day Dining yang menyajikan beragam pilihan kuliner pan-Asia di kawasan Gading Serpong.

Philip Barnes, Country General Manager The Ascott Limited Indonesia, menyatakan bahwa kehadiran hotel ini menjawab kebutuhan kawasan Gading Serpong yang kini berkembang pesat sebagai pusat bisnis dan gaya hidup.

"Kami melihat meningkatnya kebutuhan akan destinasi hospitality yang menghadirkan akomodasi, fasilitas acara berskala besar, serta ruang interaksi yang hidup dalam satu tempat. Properti ini mencerminkan evolusi berkelanjutan dari merek Harris sekaligus tetap mempertahankan semangat Living in Balance," kata Philip.

Sementara itu, Lut Abader, General Manager Harris Hotel & Convention Serpong, senang dapat menyambut para tamu di Harris Hotel & Convention Serpong.

"Dengan fasilitas konvensi yang luas, kamar yang dirancang dengan cermat, serta konsep khas Harris ‘Living in Balance’, kami yakin hotel ini akan menjadi destinasi pilihan untuk pertemuan bisnis, acara sosial, maupun pengalaman menginap yang berkualitas di kawasan Serpong," ujarnya.

Untuk merasakan pengalaman menginap yang dinamis serta berbagai fasilitas lengkap di jantung Gading Serpong, para tamu dapat menikmati tarif kamar mulai dari IDR 1.500.000 net per kamar per malam, termasuk sarapan untuk dua orang serta double poin Ascott Star Rewards (ASR) bagi seluruh anggota.

Anggota baru juga dapat menikmati diskon hingga 25% untuk masa inap pertama di seluruh properti Ascott secara global sebagai bagian dari program keanggotaan ASR yang dapat diikuti secara gratis. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kunjungi www.discoverasr.com atau ikuti @harris.serpong dan @discoverasrindonesia di media sosial.

