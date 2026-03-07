Dekorasi Bedug Ramadhan Ramaikan The Sunan Hotel Solo

Beduk Ramadhan(Sunan Solo Hotel)

Menyemarakkan kehadiran bulan suci Ramadhan 1447 H dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026, The Sunan Hotel Solo menghadirkan kreasi unik berupa dekorasi Bedug Ramadhan yang terbuat dari kue kering coklat dan kue kering pandan kelapa. Bedug raksasa berbahan makanan ini ditempatkan tepat di tengah area lobi sebagai simbol semarak Ramadan yang hangat dan penuh kebersamaan.

Dekorasi bedug ini memiliki tinggi sekitar 180 cm dengan diameter 125 cm. Dibuat dari 25 kilogram kue kering coklat dan kue kering pandan kelapa yang direkatkan menggunakan white chocolate. Proses pembuatannya berlangsung selama lima hari dan dikerjakan oleh tim Art & Pastry The Sunan Hotel Solo dengan penuh ketelitian dan kreativitas.

Bedug sendiri merupakan simbol ibadah yang lekat dengan tradisi Ramadhan di Indonesia, sebagai penanda waktu sahur dan berbuka puasa sekaligus lambang kebersamaan serta kenangan indah di bulan suci. Kue kering coklat pada dekorasi ini melambangkan kehangatan dan manisnya kebersamaan, sementara kue kering pandan kelapa merepresentasikan tradisi serta cita rasa autentik Nusantara yang penuh nostalgia.

Baca juga : Rayakan Kehangatan Ramadan, Neo+ Airport Jakarta Sajikan Arabian Night

General Manager The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari, menuturkan bahwa selain mempercantik dekorasi lobi hotel, kehadiran Bedug Ramadhan ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para tamu yang menginap maupun masyarakat yang berkunjung untuk mengabadikan momen kebersamaan dalam suasana Ramadhan.

“Melalui dekorasi ini, kami ingin menghadirkan nuansa Ramadan yang hangat dan penuh kenangan bagi setiap tamu yang datang. Semoga momen ini dapat menjadi bagian dari kebahagiaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri,” ujar Retno.

Selamat menikmati suasana Ramadan dan Selamat Hari Raya Idul Fitri, saatnya kembali bernostalgia dengan sejuta kenangan indah di kampung halaman.