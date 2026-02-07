Rayakan Kehangatan Ramadan, Neo+ Airport Jakarta Sajikan Arabian Night

Suasana preview iftar Arabian Night di Neo+ Airport Jakarta(MI/HO)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 2026, Neo+ Airport Jakarta menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang berbeda dari biasanya. Hotel transit yang berlokasi strategis di dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mengusung tema Arabian Night, sebuah konsep kuliner yang menggabungkan cita rasa Timur Tengah yang autentik dengan kenyamanan akses bagi para pelancong dan masyarakat lokal.

Melalui acara Ramadan Preview, yang dihadiri oleh rekan media, agen perjalanan, hingga pemangku kepentingan industri penerbangan, hotel ini memperkenalkan ragam menu unggulan yang akan menjadi daya tarik utama.

Konsep yang ditawarkan tidak sekadar makan malam biasa, melainkan pengalaman interaktif melalui berbagai stall tematik dan stasiun live cooking.

Eksplorasi Kuliner dari Timur Tengah hingga Nusantara

Menu-menu kelas atas seperti kambing bakar, bebek peking, nasi kabsah, hingga nasi kebuli siap memanjakan lidah para tamu.

Salah satu keunikan yang menonjol adalah penyajian kopi khas Turki yang dimasak secara tradisional menggunakan media pasir, memberikan sensasi kuliner yang unik dan jarang ditemui di sekitar area bandara.

Selain menu Timur Tengah, hotel ini tetap menyediakan hidangan favorit Nusantara dan Barat untuk memberikan variasi rasa yang lengkap.

Tak lupa, tersedia pula kids stall yang ramah anak, lengkap dengan chocolate fountain untuk memberikan keceriaan bagi keluarga yang membawa buah hati mereka.

Hotel Manager Neo+ Airport Jakarta Fitria Rustam menjelaskan komitmen hotel dalam memberikan pengalaman berkesan bagi setiap tamu.

"Melalui Ramadan Preview Arabian Night ini, kami ingin memperkenalkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya lezat, tetapi juga berkesan. Neo+ Airport Jakarta berkomitmen menghadirkan konsep yang unik dengan pilihan menu yang beragam, live cooking yang interaktif, serta suasana Timur Tengah yang hangat dan menyenangkan bagi semua tamu," ujar Fitria Rustam.

Executive Chef Neo+ Airport Jakarta, Faisal, menambahkan bahwa setiap hidangan dirancang untuk memberikan pengalaman rasa yang variatif.

"Kami menghadirkan kombinasi menu khas Timur Tengah yang autentik, hidangan Nusantara favorit, serta pilihan Western yang familiar bagi semua kalangan. Setiap stall dirancang untuk memberikan pengalaman live cooking yang menarik, sehingga tamu tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga merasakan proses penyajiannya secara langsung," ungkap Chef Faisal.

Penawaran Early Bird dan Reservasi

Bagi masyarakat yang ingin merencanakan agenda buka puasa bersama, Neo+ Airport Jakarta menawarkan harga spesial melalui program Early Bird sebesar Rp158.000 net/pax untuk periode pemesanan hingga 17 Februari 2026.

Setelah periode tersebut, program berbuka puasa Arabian Night dapat dinikmati dengan harga normal Rp178.000 net/pax.

Dengan fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis, program ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi kalangan korporat, komunitas, maupun pelancong yang mencari tempat berbuka puasa berkualitas dengan harga terjangkau.

Informasi lebih lanjut mengenai reservasi dapat diakses melalui akun media sosial resmi @neoairportjakarta. (RO/Z-1)