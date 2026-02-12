Sambut Tahun Baru Imlek dengan Pengalaman Penuh Kehangatan di Swiss-BelHotel Pondok Indah(MI/HO)

IMLEK merupakan momen istimewa untuk berkumpul bersama keluarga dan menyambut tahun baru dengan penuh harapan.

Memasuki Tahun Kuda, yang melambangkan keberanian, kerja keras, dan keberuntungan, Swiss-Belhotel Pondok Indah mempersembahkan perayaan Imlek meriah dan penuh kehangatan untuk dinikmati bersama keluarga yang akan berlangsung pada Selasa (17/2), di Swiss-Café Restaurant, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Para tamu dapat merayakan Imlek dengan menikmati makan malam berkonsep all you can eat yang ditawarkan seharga Rp325.000 net per orang, serta Paket Keluarga seharga Rp500.000 net untuk dua dewasa dan dua anak-anak, sehingga dapat dijadikan pilihan ideal untuk merayakan Imlek bersama keluarga.

Ragam hidangan khas Imlek disajikan secara spesial dan terdiri dari beberapa menu unggulan seperti Yu Shang Prosperity Salad sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran, pilihan sup khas Tiongkok yang menghangatkan, serta sajian utama favorit seperti Steamed Fish dengan Soy Ginger Sauce, Kung Pao Chicken, dan Sweet and Sour Prawn.

Pengalaman bersantap semakin lengkap dengan Dimsum Stall, Longevity Noodles yang disajikan secara live cooking, serta Roast Duck dan Roast Chicken yang menjadi favorit di momen perayaan Imlek.

Suasana perayaan akan semakin semarak dengan berbagai aktivitas khas, mulai dari tradisi Yu Shang, Chinese Fan Dance, Barongsai Performance, hingga Live Band Performance yang mengiringi malam kebersamaan.

Para tamu juga dapat mencoba keberuntungan melalui Lucky Angpao Tree, menambah keceriaan dan harapan baik di tahun yang baru.

“Tahun Baru Imlek selalu menjadi momen yang sarat akan nilai kebersamaan. Melalui A Joyful Reunion Year of The Fire Horse, kami ingin menghadirkan pengalaman perayaan yang hangat, penuh sukacita, dan dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, dengan pelayanan tulus dan perhatian pada setiap detail,” ujar General Manager Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta Dedik Abdillah.

Bagi tamu yang ingin menikmati perayaan dengan lebih santai, Swiss-Belhotel Pondok Indah juga menawarkan paket menginap Chinese New Year dengan harga mulai dari Rp1.100.000 net per kamar per malam, sudah termasuk makan malam Imlek untuk dua orang dewasa, memberikan pengalaman menginap yang nyaman sekaligus meriah.

Dengan perpaduan hidangan khas, hiburan tradisional, serta suasana yang hangat dan meriah, perayaan Chinese New Year di Swiss-Belhotel Pondok Indah menjadi pilihan tepat untuk menyambut tahun baru dengan penuh kebahagiaan dan harapan baik.

Semua informasi terkini terkait Swiss-Belhotel Pondok Indah dapat ditemukan di akun Instagram dan Facebook @swissbelhotelpondokindah, website swiss-belhotel.com atau hubungi hotel langsung melalui WhatsApp di nomor +62 812-8252-9122. (RO/Z-1)