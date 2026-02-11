Ilustrasi(Dok Swiss-Belhotel Pondok Indah)

CINTA selalu menemukan caranya untuk dirayakan. Tahun ini, Swiss-Belhotel Pondok Indah menghadirkan “Valentine’s Romance”, sebuah pengalaman makan malam romantis yang mengajak pasangan menikmati kebersamaan dalam suasana hangat, intim, dan penuh sentuhan istimewa. Acara ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 14 Februari 2026, bertempat di Swiss-Café™ Restaurant, Swiss-Belhotel Pondok Indah, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Dengan menciptakan suasana yang romantis dan dipadukan dengan alunan violin performance dan live band performance.



Paket Valentine’s Romance ditawarkan dengan harga IDR 600.000 net per couple termasuk special non-alcoholic drink, serta IDR980.000 net per couple termasuk House Wine, menjadikan pengalaman bersantap semakin romantis dan hangat. Seluruh paket sudah termasuk welcome drink, set menu, hiburan musik, serta kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik bagi pasangan dengan best outfit terbaik di malam tersebut.

Para tamu akan dimanjakan dengan set menu eksklusif tiga hidangan, diawali dengan Charred Watermelon Burrata Salad yang dipadukan dengan smoked beef sebagai appetizer. selanjutkan, tersaji Pumpkin Apple Cream Soup dengan butter crouton yang lembut dan hangat.

Menu utama menawarkan dua pilihan istimewa, yakni Beef Tenderloin Poached Egg dengan Soft Potato Demi-Glace atau Crispy Cheese Crust Tilapia yang disajikan bersama angel hair pasta creamy aglio olio. Sebagai penutup, kenikmatan malam dilengkapi dengan Tiramisu klasik berbahan mascarpone cheese, kopi, cocoa, dan ladyfingers yang manis dan lembut.

Baca juga : Swiss-Belhotel Pondok Indah Hadirkan Promo Kasih Sayang untuk se-Keluarga

Selain set menu Valentine, Swiss-Café™ Restaurant juga tetap menyediakan menu ala carte dengan diskon hingga 35% khusus untuk SBEC Member, sehingga memberikan fleksibilitas pilihan bagi para tamu yang ingin menikmati hidangan favorit mereka.

“Bagi kami, Hari Valentine adalah tentang menghadirkan pengalaman yang menyentuh hati, bukan hanya menyajikan hidangan. Melalui Valentine’s Romance, kami ingin setiap pasangan merasakan kehangatan pelayanan kami, perhatian pada setiap detail, serta suasana yang membuat mereka benar-benar menikmati momen kebersamaan. Inilah cara kami merayakan cinta dengan pelayanan yang tulus dan pengalaman yang berkesan.” ujar Bapak Dedik Abdillah selaku General Manager Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta.

Dengan sentuhan romantis, sajian istimewa, dan hiburan yang memikat, Valentine’s Romance di Swiss-Belhotel Pondok Indah siap menjadi destinasi sempurna untuk merayakan cinta dan menciptakan kenangan indah yang tak terlupakan bersama pasangan tercinta.

Semua informasi terkini terkait Swiss-Belhotel Pondok Indah dapat ditemukan di akun Instagram dan Facebook @swissbelhotelpondokindah, website swiss-belhotel.com atau hubungi hotel langsung melalui WhatsApp di nomor +62 812-8252-9122.

