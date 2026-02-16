Luna Maya Dapat Kado Istimewa di Hari Valentine

Momen hari kasih sayang lainnya juga dirasakan oleh para anak-anak disabilitas yang tergabung dalam Yayasan Belantara Budaya Indonesia (BBI).(Dok. Instagram @bouttier_maxime dan @margocity)

HARI Kasih Sayang yang jatuh pada Sabtu (14/2) menjadi momen sejumlah orang menunjukkan kasih sayang tulusnya kepada keluarga dan orang terdekat. Salah satu cara menunjukkan kasih sayang ialah lewat pemberian hadiah. Hal itulah yang dilakukan oleh aktor Maxime Bouttier kepada istrinya, Luna Maya.

Maxime memberikan kado istimewa berupa mobil mewah BMW i7 xDrive 60 hitam pada perayaan Hari Valentine 2026. Kendaraan listrik itu ditaksir seharga Rp3,4 miliar hingga Rp3,6 miliar. Diketahui, selama ini kendaraan tersebut diidam-idamkan Luna.

"Hari ini Valentine's Day, aku mau kasih surprise buat istriku, Luna Maya, dan dia belum ada di sini karena lagi nge-gym. Semoga surprise ini bikin dia happy ya," ungkap Maxime dalam unggahan video di akun Instagram @bouttier_maxime. Setelah Maxime memberikan kejutan tersebut, Luna Maya merasa terpukau.

Bahasa Kasih Sayang

Momen hari kasih sayang lainnya juga dirasakan oleh para anak-anak disabilitas yang tergabung dalam Yayasan Belantara Budaya Indonesia (BBI). Pada Sabtu (14/2), mereka menampilkan bakat menari di atas panggung dalam acara bertajuk One Day One Love: Ruang Kasih Sayang & Inklusi Tanpa Batas yang diadakan di Mal Margocity.

Bagi banyak orang, tari mungkin dianggap sebagai rangkaian gerakan yang harus mengikuti ketukan nada dengan sempurna. Namun, bagi anak-anak berkebutuhan khusus, menari adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam yaitu ruang kebebasan. Mendengar suara tepuk tangan dari penonton saat mereka tampil, anak-anak tersebut tampak girang gembira dan semakin percaya diri.

Acara One Day One Love ialah hasil kolaborasi Margocity dengan BBI, dan menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial Mal Margocity lewat program bertajuk Margo Care Peduli Anak Disabilitas.

Tak hanya menari, anak-anak disabilitas juga menonton pemutaran film Teman Tegar Maira di bioskop dan bermain di wahana permainan Timezone secara gratis. Lalu, mereka juga menyantap makanan di Mal Margocity.

"Sebanyak kurang lebih 110 anak berkebutuhan khusus bersama para pendamping mendapatkan pengalaman rekreasi dan apresiasi yang menyenangkan di lingkungan Margocity," kata Indra Hedy Lesmana, Marcomm Manager Mal Margocity, Depok, Sabtu (14/2).

"Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Margocity dalam menghadirkan ruang yang aman, ramah, dan inklusif, sekaligus menumbuhkan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial," sambungnya. (Nas/I-1)