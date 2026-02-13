Hari Valentine Jadi Momentum Kimberly Ryder Rehat Sejenak Bersama Keluarga

Ilustrasi(Dok Istimewa)

HARI Valentine menjadi hari yang mudah ditebak di kalender setiap tahunnya, dan bagi beberapa orang hari tersebut bisa jadi penuh tekanan.

Keinginan untuk memberikan hadiah yang tepat dan bermakna sering kali membuat banyak orang kembali pada pilihan hadiah sama. Cokelat, kartu ucapan, dan bunga masih jadi andalan untuk merayakan hari kasih sayang. Aktris Kimberly Ryder mendapatkan ide menarik untuk memeriahkan momen Valentine pada Februari ini.

Bukan dalam bentuk pemberian kado, coklat atau bunga, melainkan sebuah aktivitas merakit Lego Bricks yang bisa dilakukan bersama anak-anaknya. Bagi Kim, sapaan akrabnya, kegiatan itu jadi salah satu me time yang membuat pesertanya rehat sejenak dari rutinitas menggunakan handphone. Ia melanjutkan aktivitas tersebut membuat momen Valentine bisa menjadi pengalaman yang dijalani bersama. Mulai dari menyusun, berbincang, tertawa, hingga menikmati jeda di sela-sela meeting dan deadline.

Kimberly bahkan merakit rangkaian bunga dari koleksi Lego Botanicals. “Aku juga punya Bloom Bar versi aku di rumah. Ada yang di sudut kamar, di sisi-sisi bookshelf aku ada mini Kaktus, red roses di meja kerja aku dan ada juga di kitchen island,” kata Kimberly saat menjajal Lego Valentine Bloom Bar Experience, di Trinity Tower, Kawasan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Lego Bloom Bar, yang dihadirkan Lego Online Official Store Indonesia, atau idn.bricks, bekerja sama dengan Tiktok-Tokopedia dan Shopee itu merupakan sebuah ruang ekspresi yang mengajak semua orang menemukan cara baru untuk untuk mempererat hubungan dengan orang tersayang.

Aktivasi Bloom Bar tersebut, diakui Kimberly, memberikan pengalaman offline yang hangat di tengah dominasi interaksi digital karena para pengunjung bisa merakit brick didampingi para brickologist profesional.

Bukan hanya merakit, pengunjung dimanjakan berbagai fasilitas menarik seperti photobooth bertema kasih sayang dengan hasil cetak instan, area mirror selfie, instalasi dekorasi bunga, hingga mini bazar dengan promo khusus.

Sejumlah kreator konten seperti Christy Simorangkir, Reza Pahlevi, hingga Elmand turut hadir memeriahkan suasana. Kimberly berharap aktivitas tersebut jadi inspirasi bagi masyarakat untuk menciptakan momen Valentine yang lebih intim, penuh tawa, dan berkesan melalui sebuah proses kreatif yang dibangun bersama dengan orang-orang tersayang.

