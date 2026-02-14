Film Heartbreak Winter Rilis di Momen Valentine, jadi Pengingat Kebangkitan saat Patah Hati

Pemain dan kru film Heartbreak Winter.(Dok. MI/Fathurrozak)

MERAYAKAN momen hari valentine, Mordenbeu dan Epicsky Entertainment merilis film berjudul Heartbreak Winter. Film Heartbreak Winter menyoroti kisah romantis, yang membawa pesan kuat tentang self love dan kebangkitan perempuan setelah patah hati.

Disutradarai Z Gautama, Heartbreak Winter diperankan oleh Melody Irawan sebagai Selena dan Park Nam sebagai Min Jun. Selena dengan aksennya yang medok Jawa menjadi turis di Korea Selatan dan tersesat.

Takdir mempertemukannya dengan Min Jun yang ternyata fasih berbahasa Indonesia. Meski baru bertemu, keduanya tampak kian dekat hingga akhirnya Selena mendapati dirinya dipermainkan.

“Untuk perempuan-perempuan yang lagi patah hati, jangan putus asa. Patah hati bukan akhir, justru menjadi momen mempercantik diri, memperkuat diri, membuktikan kalau kita bisa jauh lebih baik,” ungkap produser eksekutif Margarita, di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (14/2).

Di film ini, Mordenbeu juga mengingatkan ke penonton untuk merawat diri secara pelan-pelan. (H-3)