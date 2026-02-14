Film Heartbreak Winter Rilis di Momen Valentine, jadi Pengingat Kebangkitan saat Patah Hati

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MERAYAKAN momen hari valentine, Mordenbeu dan Epicsky Entertainment merilis film berjudul Heartbreak Winter. Film Heartbreak Winter menyoroti kisah romantis, yang membawa pesan kuat tentang self love dan kebangkitan perempuan setelah patah hati.
Disutradarai Z Gautama, Heartbreak Winter diperankan oleh Melody Irawan sebagai Selena dan Park Nam sebagai Min Jun. Selena dengan aksennya yang medok Jawa menjadi turis di Korea Selatan dan tersesat.
Takdir mempertemukannya dengan Min Jun yang ternyata fasih berbahasa Indonesia. Meski baru bertemu, keduanya tampak kian dekat hingga akhirnya Selena mendapati dirinya dipermainkan.
“Untuk perempuan-perempuan yang lagi patah hati, jangan putus asa. Patah hati bukan akhir, justru menjadi momen mempercantik diri, memperkuat diri, membuktikan kalau kita bisa jauh lebih baik,” ungkap produser eksekutif Margarita, di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (14/2).
Di film ini, Mordenbeu juga mengingatkan ke penonton untuk merawat diri secara pelan-pelan. (H-3)
Cara menunjukkan kasih sayang ialah lewat pemberian hadiah. Hal itulah yang dilakukan oleh aktor Maxime Bouttier kepada istrinya, Luna Maya.
Bukan dalam bentuk pemberian kado, coklat atau bunga, melainkan sebuah aktivitas merakit Lego Bricks yang bisa dilakukan bersama anak-anaknya.
Acara ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 14 Februari 2026, bertempat di Swiss-Café™ Restaurant, Swiss-Belhotel Pondok Indah, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.
Tango meluncurkan varian baru Tango Brownies Crispy Susu menjelang Valentine 14 Februari 2026.
Rangkaian Forever in Love tersedia selama Februari 2026, menjadi pilihan bagi pasangan yang ingin merayakan Valentine dengan suasana yang tenang, hangat, dan bermakna.
