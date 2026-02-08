Valentine Jadi Momentum Industri FMCG Gaet Konsumen Muda

PT Ultra Prima Abadi melalui merek Tango meluncurkan varian baru Tango Brownies Crispy Susu menjelang Valentine 14 Februari 2026. Peluncuran ini tidak hanya menghadirkan inovasi rasa, tetapi juga menjadi upaya memperkuat posisi merek di tengah tren konsums(Dok. PT Ultra Prima Abadi)

MOMENTUM Hari Valentine kian dimanfaatkan pelaku industri fast-moving consumer goods (FMCG) sebagai strategi menjaga relevansi merek di kalangan konsumen muda. Itu dilakukan dengan menekankan pengalaman emosional, kebersamaan, dan budaya berbagi yang lekat dengan gaya hidup generasi urban.

Hari Valentine menjadi salah satu periode yang dinilai efektif karena identik dengan emosi, kebersamaan, dan budaya berbagi—nilai yang selaras dengan preferensi generasi muda perkotaan.

Strategi tersebut ditangkap oleh PT Ultra Prima Abadi melalui merek Tango dengan meluncurkan varian baru Tango Brownies Crispy Susu menjelang Valentine 14 Februari 2026. Peluncuran ini tidak hanya menghadirkan inovasi rasa, tetapi juga menjadi upaya memperkuat posisi merek di tengah tren konsumsi yang semakin mengaitkan produk dengan momen dan pengalaman tertentu.

Peluncuran produk dikemas dalam sebuah acara bertajuk Love at Tango’s First Crunch yang digelar di kawasan Sarinah, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran strategi pemasaran FMCG dari promosi yang berfokus pada produk semata menuju penciptaan pengalaman yang dekat dengan keseharian dan budaya populer konsumen muda.

Head of Marketing Communication OT Group, Verawati, mengatakan inovasi ini dirancang untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen. Menurutnya, produk tidak hanya ditawarkan sebagai camilan, tetapi juga sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan.

"Melalui Tango Brownies Crispy Susu, kami ingin menghadirkan pengalaman rasa yang bukan hanya lezat, tetapi juga emosional. Konsep Love at Tango’s First Crunch menggambarkan momen jatuh cinta pada gigitan pertama, sementara Share the Milk Love, Share the Happiness menjadi ajakan untuk berbagi kebahagiaan," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (8/2).

Untuk memperkuat pesan tersebut, Tango menggandeng content creator Arrofi Ramadhan yang dikenal dengan konten romantis berbasis storytelling. Kolaborasi ini mencerminkan strategi merek dalam menjangkau konsumen muda yang cenderung lebih responsif terhadap pesan autentik dan narasi personal dibandingkan promosi konvensional.

"Buat aku, cinta itu soal effort dan perhatian, bukan soal mahalnya hadiah. Konsep Share the Milk Love, Share the Happiness terasa dekat dengan cara generasi muda mengekspresikan perasaan," kata Arrofi.

Dari perspektif ekonomi konsumsi, strategi ini menunjukkan bagaimana FMCG menjaga frekuensi pembelian melalui produk bernilai kecil namun relevan secara emosional. Dengan harga rekomendasi sekitar Rp8.900 per pouch, produk ini menyasar belanja impulsif yang relatif tahan terhadap tekanan daya beli, terutama di segmen konsumen muda.

Produk Tango Brownies Crispy Susu mulai dipasarkan secara luas sejak akhir Januari 2026 melalui jaringan ritel modern seperti Alfamart, Farmers Market, Ranch Market, Hari-Hari Swalayan, dan AEON. Distribusi yang masif menjadi kunci agar momentum musiman dapat dimanfaatkan secara optimal.

Secara lebih luas, tren seasonal marketing semakin menjadi strategi penting di industri FMCG. Di tengah konsumen yang semakin berhitung dalam membelanjakan uang, momentum seperti Valentine, Ramadan, atau akhir tahun dimanfaatkan bukan untuk mendorong belanja bernilai besar, melainkan untuk menjaga visibilitas merek dan relevansi emosional. Produk dengan harga terjangkau, narasi kontekstual, serta distribusi luas menjadi kombinasi utama dalam mempertahankan loyalitas konsumen muda. (Fal/E-1)