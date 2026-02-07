Love Fest 2026 Gandeng Vierratale, Ajak Anak Muda Maknai Cinta sebagai Sesuatu Universal

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BULAN Februari identik dengan perayaan Hari Kasih Sayang yang kerap dirayakan sepasang kekasih. Namun, seiring berjalannya waktu, Hari Kasih Sayang kini berkembang dan dimaknai lebih luas sebagai momen mengekspresikan rasa sayang kepada orang terdekat baik keluarga, sahabat, hingga orang-orang yang berarti dalam kehidupan sehari-hari.

Memaknai momen Hari Kasih Sayang itu, SilverQueen melalui kampanye #BanyakMaknaCinta menggelar acara kolaboratif bersama TikTok bertajuk Love Fest 2026 di M Bloc Space, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Acara ini dihadiri lebih dari 350 pengunjung yang didominasi oleh anak muda serta dimeriahkan Vierratale sebagai guest star serta influencer TikTok ternama dan konten kreator lainnya.

Brand Manager SilverQueen Mikhaela Bunawan mengatakan melalui kampanye #BanyakMaknaCinta, pihaknya mau mengajak generasi muda untuk memaknai cinta sebagai sesuatu luas dan universal.

"Cinta dapat diekspresikan kepada orang-orang terdekat, seperti kepada keluarga, teman, pasangan dan support system di sekitar kita," katanya. Menurut Mikhaela, sekecil apa pun bentuk kasih sayang dari orang-orang terdekat, semuanya memiliki makna dan layak untuk diapresiasi. Melalui kampanye ini, pihaknya mau mendorong anak muda berani mengekspresikan cinta dengan cara sederhana yang selama ini belum pernah mereka lakukan.

“Kadang kita lupa mengapresiasi dan menghargai orang-orang sekeliling kita. Bagi kami, Hari Kasih Sayang adalah momen tepat bagi anak muda untuk menyampaikan rasa sayang dan terima kasih, bukan hanya kepada pasangan tetapi juga pada orang tua, sahabat, dan mereka yang selalu hadir mendukung keseharian bahkan ojek online yang tiap pagi mengantar mereka ke kantor, kampus, dan sekolah juga layak diapresiasi," ujarnya.

"Kami ingin SilverQueen selalu jadi medium menyampaikan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang berarti dalam hidup mereka, sejalan dengan semangat kampanye kami tahun ini yaitu Karena mereka berarti, bagikan cinta, bagikan SilverQueen,” ujar Mikhaela.

Ia menambahkan kehadiran Vierratale sebagai guest star di Love Fest 2026 dengan lagu-lagu tentang cinta, persahabatan, serta perjalanan emosional anak muda, sebagai upaya mengajak anak muda untuk lebih mengapresiasi orang-orang di sekitar yang memiliki arti penting dalam hidup mereka, selaras dengan pesan kampanye #BanyakMaknaCinta.

Selain interaksi panggung, Love Fest 2026 menghadirkan pengalaman Hari Kasih Sayang lewat rangkaian aktivitas yang mendorong pengunjung untuk mengekspresikan kasih sayang.

Salah satunya melalui booth interaktif bertema 1001 Reasons to Give yakni cokelat SilverQueen beserta 1.001 amplop berisi rangkaian pesan penuh makna menjadi sarana untuk memudahkan pengunjung mengekspresikan cinta melalui kata-kata yang disiapkan.

Pengunjung dapat mengambil serta membagikan kepada keluarga, pasangan, sahabat, dan orang-orang yang selama ini mungkin terlupa tetapi selalu mendukung dari balik layar.

“Kampanye #BanyakMaknaCinta sudah kami jalankan sejak 2020, dan Love Fest 2026 menjadi cara kami menerjemahkan semangat Hari Kasih Sayang ke dalam pengalaman yang bisa dirasakan langsung oleh generasi muda.” tambah Mikhaela.

Ia berharap kolaborasi SilverQueen dan TikTok menjadi langkah penting memperluas jangkauan Love Fest 2026 ke ruang digital dan makin banyak anak muda yang terinspirasi.

"Melalui TikTok, momen-momen yang tercipta pada Love Fest 2026 tidak berhenti saat itu saja, tapi terus hidup dan menggerakkan lebih banyak orang mengungkapkan kasih sayang dengan cara masing-masing karena kami percaya ada #BanyakMaknaCinta yang layak diekspresikan," tutup Mikhaela.(H-2)