Cadbury Bersama Prisma Group Hadirkan Pengalaman Inovatif: Menemukan Cinta dalam Perbedaan di Jakarta dan Bandung

Activation Integrated with METALED Djakarta Theater dan Videotron Braga yang digagas Cadbury bersama Prisma Group.(Dok. Prisma Group)

DALAM rangka hari kasih sayang, Cadbury dengan Prisma Group Berkolaborasi berupa Activation Integrated with METALED Djakarta Theater dan Videotron Braga, menghadirkan kampanye bertajuk “Temukan Cinta dalam Perbedaan” yang berlangsung serentak di dua kota besar, Jakarta dan Bandung.

Menyadari bahwa perbedaan sudah menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia, melalui kampanye ini Cadbury percaya bahwa kasih sayang seringkali tumbuh dari adanya perbedaan yang memperkaya hubungan satu sama lain yang dapat diungkapkan dengan cara yang tidak biasa.

Rayakan Valentine di Jakarta dan Bandung

Aktivasi Cadbury berlangsung selama dua hari, pada tanggal 14 - 15 Februari 2026, memilih dua lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Djakarta Theater, Jakarta Pusat dan Braga, Bandung dipilih sebagai lokasi untuk membangun kedekatan dengan audiens melalui media luar ruang yang inovatif sekaligus memperkuat pesan kampanye Cadbury di ruang publik.

Cadbury yang telah dikenal dengan kelezatan cokelat yang lembut, creamy dan klasik, kali ini memanfaatkan media luar ruang sebagai medium utama untuk membangun kedekatan emosional dengan audiens. Salah satu highlight utama adalah inovasi Cheers Screen di METALED Djakarta Theater dan Braga, inovasi yang dimiliki Prisma Advertising, serta aktivasi yang dieksekusi oleh BoostAD, menghadirkan kesan berinteraksi yang Fun, Memorable, dan Shareable.

“Dengan dihadirkannya digital billboard yang interaktif di Jakarta dan Bandung, Cadbury ingin mengajak masyarakat untuk mengekspresikan kasih sayang mereka dengan cara yang seru dan unik , ungkap Anggya Kumala selaku Marketing Director, PT Mondelez Indonesia.

Inovasi Cheers Screen

Tidak hanya menampilkan visual, rangkaian aktivasi Cadbury juga mengajak audiens untuk terlibat secara langsung dengan inovasi Cheers Screen dari Prisma Advertising. Melalui QR code yang tersedia di Videotron Braga, LED Djakarta Theater, serta beberapa titik on-ground lainnya, pengunjung dapat memindai QR, masuk ke landing page, mengisi data, mengambil foto selfie, menuliskan pesan personal, lalu mengunggahnya.

Foto serta pesan yang telah diunggah akan langsung tampil di videotron, menjadikan audiens bagian dari konten kampanye dan menciptakan momen yang personal, interaktif, dan mudah dibagikan.

Sales & Marketing Associate Director of Prisma Group, Meryl Ancorn Tjokrowardojo, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana digital billboard dapat berkembang menjadi medium yang lebih bermakna.

“Melalui inovasi Cheers Screen ini, kami ingin menghadirkan solusi iklan luar ruang yang bukan hanya terlihat, tetapi juga dirasakan dan diingat. Kolaborasi bersama Cadbury ini menjadi contoh bagaimana digital billboard dapat bertransformasi menjadi medium interaktif yang menghubungkan brand dengan audiens secara lebih emosional dan relevan,” ujar Meryl. (RO/Z-10)