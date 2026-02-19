Cadbury Bikin Valentine Makin Seru! Billboard Interaktif Muncul di Jakarta & Bandung

Cadbury berkolaborasi dengan Prisma Group menghadirkan activation terintegrasi melalui METALED Djakarta Theater dan Videotron Braga di hari kasih sayang.(Dok. Cadboury)

DALAM rangka merayakan Hari Kasih Sayang, Cadbury berkolaborasi dengan Prisma Group menghadirkan activation terintegrasi melalui METALED Djakarta Theater dan Videotron Braga Bandung. Kampanye bertajuk “Temukan Cinta dalam Perbedaan” ini berlangsung serentak di dua kota besar, Jakarta dan Bandung, pada 14-15 Februari 2026.

Mengangkat insight bahwa perbedaan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, Cadbury percaya kasih sayang kerap tumbuh dari hal-hal yang berbeda, yang justru memperkaya relasi satu sama lain. Lewat kampanye ini, Cadbury mengajak publik untuk mengekspresikan cinta dengan cara yang lebih unik dan tidak biasa.

Aktivasi Valentine di Dua Titik Ikonik

Selama dua hari, Cadbury memilih lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat: Djakarta Theater, Jakarta Pusat dan kawasan Braga, Bandung. Kehadiran media luar ruang inovatif di ruang publik ini menjadi cara Cadbury membangun kedekatan emosional dengan audiens sekaligus memperkuat pesan kampanye.

Dikenal dengan cokelatnya yang lembut, creamy, dan klasik, Cadbury kali ini menjadikan media luar ruang (OOH) sebagai medium utama untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal. Salah satu sorotan utama adalah penggunaan inovasi Cheers Screen di METALED Djakarta Theater dan Videotron Braga, teknologi milik Prisma Advertising, dengan eksekusi aktivasi on-ground oleh BoostAD. Pengalaman interaktif ini dirancang agar terasa fun, memorable, dan shareable.

“Dengan dihadirkannya digital billboard yang interaktif di Jakarta dan Bandung, Cadbury ingin mengajak masyarakat untuk mengekspresikan kasih sayang mereka dengan cara yang seru dan unik,” ujar Anggya Kumala, Marketing Director, PT Mondelez Indonesia.

Inovasi Cheers Screen: Dari Penonton Jadi Bagian Konten

Tidak sekadar menampilkan visual, kampanye ini juga mengajak audiens terlibat langsung lewat Cheers Screen. Pengunjung dapat memindai QR code yang tersedia di Videotron Braga, LED Djakarta Theater, serta beberapa titik on-ground lainnya. Setelah masuk ke landing page, audiens dapat mengisi data, mengambil foto selfie, menuliskan pesan personal, lalu mengunggahnya.

Foto dan pesan yang terkirim akan langsung tampil di videotron, menjadikan audiens bagian dari konten kampanye dan menciptakan momen yang lebih personal, interaktif, sekaligus mudah dibagikan ke media sosial.

Meryl Ancorn Tjokrowardojo, Sales & Marketing Associate Director of Prisma Group, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana digital billboard bisa berkembang menjadi medium yang lebih bermakna.

“Melalui inovasi Cheers Screen ini, kami ingin menghadirkan solusi iklan luar ruang yang bukan hanya terlihat, tetapi juga dirasakan dan diingat. Kolaborasi bersama Cadbury ini menjadi contoh bagaimana digital billboard dapat bertransformasi menjadi medium interaktif yang menghubungkan brand dengan audiens secara lebih emosional dan relevan,” ujar Meryl. (RO/Z-10)